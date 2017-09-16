بارزاني: لم نحصل على «بديل» ولا تأجيل للاستفتاء

عواصم (الاتحاد، وكالات)

قطع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمس، بأن الشعب الكردي «لم يتحصل حتى الآن على البديل الذي يحل محل الاستفتاء» الذي جاء متأخراً، مؤكداً أن هذا الاستحقاق سيجري في موعده المقرر في 25 سبتمبر الحالي، وأن الأكراد «لن يكونوا بعد اليوم أتباعاً» للحكومة في بغداد.

من جهتها، أكدت الكتل النيابية في برلمان الإقليم، بعد اجتماع للتنسيق لجلسة البرلمان في وقت لاحق، أنها ستصوت على قرار إجراء الاستفتاء في موعده في كردستان وبالمناطق الكردية خارج الحدود الإدارية للإقليم، مضيفة، «أعداؤنا توحدوا على الوقوف ضد إرادة شعب كردستان، ونحن توحدنا اليوم للرد عليهم والتصويت على قرار يناهض قرار رفض الاستفتاء الذي صوت عليه أعداؤنا»، في إشارة إلى مجلس النواب العراقي. وقال بارزاني الذي تسلم أمس الأول «مشروعاً بديلاً» للاستفتاء من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والأمم المتحدة، في كلمة أمام حشد جماهيري كبير بمدينة العمادية في دهوك لدعم الاستفتاء، «حتى هذه اللحظة، لم يقدم البديل الذي أردنا أن يحل محل الاستفتاء»، مجدداً تأكيده «لا تأجيل للاستفتاء عن موعده المقرر». وأضاف بارزاني مخاطباً الجماهير «لدينا خياران، إما الاستقلال أو الاضطهاد مرة أخرى»، مردفاً بالقول، إن «طريق الاستقلال محفوف بالمجازفة والمخاطر، ولكن عدم التحرك نحو الاستقلال مخاطره أكبر». وتابع رئيس الإقليم «إذا لم نطلب ونكافح من أجل استقلالنا، فلن يمنحنا أي بلد الاستقلال»، منوهاً إلى أن «لدينا تصميماً قوياً، بإرادتكم القوية وبتصميمنا، سنصل إلى الاستقلال».

وأضاف بارزاني، «نحن جداً تأخرنا في إجراء الاستفتاء وكان من المفترض أن نجريه سابقاً» مشدداً بالقول «المشكلة الرئيسة بالنسبة لنا أن بغداد لا تقبل بالشراكة ونحن أيضاً لا نقبل أن نكون خدماً لأحد».

وحول البديل الذي تقدمت به الدول الأربع الكبرى والمنظمة الدولية، أوضح «لحد الآن لا يوجد بديل للاستفتاء، ولهذا سيجري في توقيته المحدد ولا يؤجل». وعن قرارات البرلمان العراقي بشأن رفض الاستفتاء وإقالة محافظ كركوك، قال بارزاني، «لا تتعبوا أنفسكم، فالقرارات التي تصدرونها، لن تصل كردستان».

من جهته، حذر نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، أمس من أن العراق يتعرض لما وصفها بأنها «فصول خطيرة لمؤامرة متوالية»، لافتاً إلى حصول «ثغرات خطيرة» في الوحدة الوطنية يتسلل منها الإرهابيون والمتآمرون، ودعا الفرقاء السياسيين إلى إدراك حساسية المرحلة والعمل على التهدئة وتوحيد الصفوف. وبدوره، اعتبر المرجع الديني محمد مهدي الخالصي، الدعوة إلى استفتاء كردستان والانفصال بأنها من «أخطر وأسوأ آثار داعش»، مطالباً العراقيين بالوقوف صفاً واحداً ضد تقسيم البلاد.