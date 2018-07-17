تصنيف مساكن العمال ضمن فئتين ضريبيتين

أبوظبي (الاتحاد)
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن مساكن العمال تصنف ضمن فئتين من حيث المعاملة الضريبية، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يعتمد على ما إذا كان سكن العمال مزوداً بالخدمات، وبالتالي سيخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية أو مبنى سكني، وبالتالي يكون معفى من ضريبة القيمة المضافة (أو خاضعاً لنسبة الصفر إذا كان هو التوريد الأول).
جاء ذلك في توضيحٍ للهيئة حول «المعاملة الضريبية لمساكن العمال» في إطار خدمة «التوضيحات العامة» التي بدأت الهيئة في إصدارها عبر موقعها الإلكتروني، بهدف رفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال لزيادة معدلات الامتثال الضريبي الذاتي في الدولة، حيث يمكن الاستفادة من الخدمة الجديدة.
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وأوضحت الهيئة أن مساكن العمال يقصد بها المناطق التي يستخدمها أصحاب الأعمال لإسكان موظفيهم ويمكن أن تكون في أشكالٍ مختلفة، كما أن بعضها قد يوفر للسكان خدمات أخرى، إضافة إلى مكان الإقامة.
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وأشارت الهيئة إلى أنه فيما يتعلق بسكن العمال المزود بخدمات إضافية إلى جانب توفير مكان الإقامة، يجب تحديد ما إذا كان مقدار الخدمات الإضافية التي يتم توريدها قد يؤدي إلى تحويل التوريد من توريد مبنى سكني إلى توريد سكن مزود بالخدمات، موضحة أن هناك عدداً من الخدمات التي يقدمها عادة مورد المبنى السكني على أنها خدمات تابعة للتوريد الأساسي، فإذا كانت تلك الخدمات الإضافية «عرضية» وتابعة للتوريد الأساسي للسكن ولم يتم توفيرها برسم إضافي.