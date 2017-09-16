«أستانا 6» تقر منطقة رابعة لـ «الهدنة» وتنشر 1500 مراقب

عواصم (وكالات)

اتفقت كل من روسيا وإيران وتركيا أمس، على إقامة منطقة «خفض توتر» رابعة بمحافظة إدلب الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة، أبرزها جبهة «النصرة»، على أن يتم نشر قوة تتألف من 1500 مراقب تتوزع بين الدول الراعية الثلاث بواقع 500 عنصر، لضمان الأمن على حدود هذه المنطقة، ومنع الاشتباكات بين قوات النظام وقوات المعارضة. وفي ختام جولة أستانا السادسة، صدر إعلان مشترك بشأن مناطق خفض التصيد الأربع التي يسري الاتفاق فيها مباشرة، ولمدة 6 أشهر قابلة للتمديد. وأعلن وزير الخارجية الكازاخي، خيرات عبدالرحمانوف، عن تشكيل مركز تنسيق ثلاثي إيراني روسي تركي، لتجنب الأحداث في مناطق خفض التصعيد، مبيناً أنه تم الاتفاق على عقد «أستانا 7» بنهاية أكتوبر المقبل. وقال عبد الرحمانوف، في البيان، إن الدول الراعية الثلاث، أكدت عزمها على محاربة الإرهاب في سوريا، سواء داخل مناطق خفض التصعيد أو خارجها.

وشدد البيان المشترك بالقول «لا تقوض إقامة مناطق عدم التصعيد، بأي حال من الأحوال سيادة واستقلال ووحدة وسلامة الأراضي السورية». ويصف منتقدون لخطة «خفض التصعيد» بأنها تقسيم فعلي لسوريا، لكن الدول الراعية الثلاث قالت إن المناطق مؤقتة رغم أن وجودها قد يمتد بعد فترة الأشهر الستة المتفق عليها. وقال كبير المفاوضين الروس المفاوض الروسي ألكسندر لافرنتييف للصحفيين، إن الدول الثلاث بحثت تشكيل لجان مصالحة وطنية في سوريا، وستواصل هذه المناقشات خلال الاجتماع المقبل أواخر أكتوبر المقبل. وأفادت صحيفة «يني شفاق» التركية بأن أنقرة تعتزم وبمشاركة الجيش السوري الحر المعارض، إرسال 25 ألف عسكري ومسلح لضمان الأمن في منطقة تخفيف التصعيد بمحافظة إدلب. وذكرت الصحيفة أن الوحدات العسكرية التركية، ستعبر الحدود قادمة من أراضي ولاية هاتاي باتجاه الأراضي السورية، وبعد ذلك ستتوغل داخل أراضي محافظة إدلب بعمق 35-50 كلم. وأكد وفد الفصائل المعارضة في تعليقات نشرها على حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي «تم الاتفاق على إدراج منطقة خفض رابعة تشمل إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية (المحرر) دون التوصل إلى أي اتفاق حول آلية المراقبة». وشدد الوفد على أنه «لن توجد قوات الأسد أو ميليشياته في أي بقعة أو جزء من أجزاء مناطق خفض التصعيد، ولن يكون لها دور في مناطقنا المحررة». بينما قال رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري في نهاية الاجتماع «اختتمت الجمعة بنجاح، الجولة السادسة من اجتماعات أستانا، حيث جرى الاتفاق على عدد من الوثائق، أبرزها الوثيقة المتعلقة بإنشاء منطقة لخفض التوتر في محافظة إدلب». وأضاف الجعفري حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية «بعد التشاور مع الحكومة السورية من قبل الجانبين الروسي والإيراني، اتفق الضامنون على ترتيبات منطقة إدلب، وبذلك تصبح هذه المنطقة ضمن مناطق تخفيف التوتر الأربع».