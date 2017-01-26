20 محترفاً في مواجهة 20 من المشاهير

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن القائمة الكاملة لمشاهير الرياضة العالمية المشاركين في بطولة أبوظبي انفيتيشنال للجولف التي تنطلق غدا وتختتم الأحد، على ملعب ياس لينكس بجزيرة ياس بمشاركة 20 لاعبا أمام العدد نفسه من مشاهير الرياضة العالمية، حيث يجتمع كل لاعب محترف وشخصية مشهورة بضيف من كبار الشخصيات وسيتنافس كل فريق بنظام كأس رايدر ـ اللعب بأربع كرات.

وتهدف البطولة لجمع الأموال لصالح جمعيات مرضى السرطان في إطار مبادرة عام الخير التي أطلقتها القيادة الرشيدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مجلس أبوظبي الرياضي في ياس لينكس أمس بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وحسن صالح حميديتش نجم كرة القدم البوسنية والأوروبية السابق، وجيمي كاننجهام مدير الشركة المنظمة وهوي روبرتس المدير العام لياس لينكس.

وأطلق مجلس أبوظبي الرياضي مبادرة (الرياضة في أبوظبي) والتي تهدف إلى تسليط الضوء وتعزيز الدور المحوري للإمارة في المشهد الرياضي العالمي، حيث تتميز أبوظبي بسمعة قوية راسخة في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية، والسياحة الرياضية، بما يتماشى مع استضافة بطولة أبوظبي انفيتيشنال، ودورها المميز في استقطاب مشاهير ونجوم الرياضة العالمية.