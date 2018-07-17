«إعمار للضيافة» تفتتح فندق العلمين التاريخي بمصر

القاهرة (الاتحاد)

افتتحت «مجموعة إعمار للضيافة» أمس الأول، فندق العلمين التاريخي بمراسي سيدي عبد الرحمن في مصر، ليعلن عن نفسه منافساً فريداً لنظرائه من فنادق الشواطئ الأوروبية على البحر المتوسط. وحضر حفل الافتتاح محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، ورانيا المشاط وزيرة السياحة المصرية، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمجلات.

واحتفت «إعمار» بإعادة الرونق لأهم فنادق مصر التاريخية الذي مضى على إنشائه أكثر من نصف قرن، وبعد الافتتاح حرص العبار على دعوة الحضور إلى جولة داخل أروقة الفندق لاستعراض ما شهده المكان من تطوير.

وأكد محمد العبار أن الفندق، الذي بلغ إجمالي قيمة تجهيزاته 1.5 مليار جنيه مصري، سيكون نموذجاً للمنتج الفندقي الذي ستقدمه المجموعة مستقبلاً ليس في مراسي فقط، ولكن في جميع مشاريع «إعمار»، مشدداً على أن الفندق سيمثل نقلة نوعية في عالم الضيافة سيشهد بها القاصي والداني، كما سيمثل عامل جذب للمنطقة بأسرها.

وأضاف: «لن نقبل بأقل من المعايير العالمية الأرقى لعملائنا ولمشاريعنا في مصر، وتطوير فندق العلمين هو مثال لعزمنا على تقديم منتج فندقي يوازي ويتفوق على ما نراه عالمياً». ويتألق الفندق، في حلته الجديدة وبتصميماته العصرية الخلابة، على الشاطئ الشمالي لمصر، ضمن مشروع «مراسي»، الوجهة السياحية العصرية المتكاملة التي تطورها «إعمار مصر»، والذي أصبح وجهة سكنية وسياحية تنبض بالحياة، ويضم أيضاً فنادق أخرى مثل فندق «فيدا مراسي مارينا» المطل على المرسى مع باقة متكاملة من المرافق العصرية.

ولدى «مجموعة إعمار للضيافة» حالياً فندقان آخران في «مراسي» هما «العنوان منتجع شاطئ مراسي» و«العنوان مراسي منتجع الجولف والسبا» الذي يطل على ملاعب وبحيرات الجولف. يذكر أن «مراسي» ستضم 7 فنادق على أعلى المستويات بإجمالي عدد غرف يصل إلى 3000.