الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي جنوب العراق

سرمد الطويل، وام، وكالات (عواصم)

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين قرب مدينة الناصرية كبرى مدن محافظة ذي قار جنوب العراق.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أمس، عن إدانة الإمارات واستنكارها لهذا العمل الإرهابي الجبان، مؤكدة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق. وشددت على وقوف الإمارات وتضامنها مع حكومة جمهورية العراق في مواجهة العنف والإرهاب، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف في مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها.

وعبرت الوزارة عن تعازي الإمارات ومواساتها لحكومة وشعب العراق وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وارتفعت حصيلة الاعتداد المزدوج الذي نفذه مسلحون تبناهم «داعش» بأسلحة رشاشة على مطعم، أعقبه تفجير بسيارة مفخخة في حاجز أمني أمس الأول، إلى 84 قتيلاً و93 جريحاً. ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي وزارة الداخلية وقيادة «عمليات الرافدين» بملاحقة مرتكبي الجريمة، كما اتخذ مجموعة إجراءات والأوامر بشأن الحادثة. وقرر وزير الداخلية قاسم الأعرجي إقالة مدير استخبارات ذي قار وإحالته إلى التحقيق، بعد ساعات من الاعتداء الإرهابي، إضافة إلى إحالة آمر أفواج الطوارئ في الناصرية ومدير الشؤون الداخلية ومكتب المفتش العام للتحقيق.