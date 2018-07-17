«انفيستيرا»: مفاوضات نهائيـة لإدارة استثمارات 52 شركة محلية وعالمية

سيد الحجار (أبوظبي)

تجري منصة «انفيستيرا» لإدارة الاستثمارات المبتكرة، التابعة لمجموعة «ألغوريثما» المتخصصة في تكنولوجيا المستقبل، مفاوضات نهائية لتوقيع اتفاقيات لإدارة استثمارات 52 شركة ومؤسسة محلية وعالمية، بحسب الدكتور صالح الهاشمي الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وقال الهاشمي لـ«الاتحاد» إن منصة «انفيستيرا»، والتي تم إطلاقها مؤخراً، تستهدف تحديث وتبسيط مسارات الأعمال لشركات الملكية الخاصة والشركات الاستثمارية العائلية، إضافة إلى شركات الاستثمار في الفرص الناشئة والبنوك الاستثمارية ومؤسسات إدارة الثروات.

وأوضح أن دول الخليج يوجد بها العديد من الشركات العائلية، والتي تضم العديد من المستثمرين، حيث توفر لهم المنصة فرصة لإدارة أعمالهم وحل كافة مشاكلهم، موضحاً أن الشركات العائلية بعد فترة من ظهور أكثر من جيل، تزداد حاجتها لمزيد من الإجراءات التي توفر الشفافية والمرونة والحوكمة لاتخاذ القرار المناسب في أسرع وقت، وهو ما يوفره منتج «انفيستيرا».

وقال الهاشمي، إن منتج «انفيستيرا» يتوفر بأسعار تنافسية تناسب كافة الشركات، وبأقل من أسعار السوق بنحو 50%، وفي ذات الوقت يحقق مكاسب متنوعة للمؤسسات في ظل خفض التكلفة، عبر توفير الوقت والجهد، وتقليص تكلفة الأخطاء، مؤكداً أن المنتج يوفر أعلى درجات الأمان للمستثمر، حيث إن المعلومات تكون مشفرة، ولا يمكن الإطلاع عليها.