إصابات واعتقالات بمواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة والقدس

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس، رام الله)

نفذت قوات الاحتلال فجر أمس، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها مواجهات عنيفة. وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، الجمعة، بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحامها بعض المنازل في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقتي الطربيقة والبياضة وسط البلدة، وفتشت منازل 4 مواطنين واعتلت سطح منزل مواطن آخر. وأضاف: واندلعت مواجهات خلال الاقتحام بين الشبان والفتية وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق وتم إسعافهم ميدانياً.

إلى ذلك، أصيب شاب، واعتقل طفل، في اقتحام قوات الاحتلال مناطق عدة في الخليل جنوب الضفة.

وأفاد شهود العيان أن الاحتلال اقتحم منطقة حارة الرجبي بالقرب من مدرسة طارق بن زياد جوار المسجد الإبراهيمي الشريف، واعتقلت شابا بعد تفتيش منزله، وإحداث دمار وخراب بمحتوياته. وفي السياق، اقتحمت قوة إسرائيلية كبيرة منزل الشهيد يوسف مطاوع في منطقة قيزون شرقي الخليل، وفتشته، واحتجزت سكانه داخل غرفة مغلقة، كما فتشت العديد من المنازل المجاورة له، ولم يبلغ عن اعتقالات. كما اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان مخيم العروب شمال الخليل وقوات الاحتلال لدى محاولتها اقتحام المخيم. وقال شهود العيان: إن الشبان ألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة صوب الجنود الصهاينة، فيما قذفتهم قوات الاحتلال بالقنابل الغازية المسيلة للدموع والرصاص أسفرت عن إصابة طفل عولج داخل المخيم. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع جنوب الخليل، وفتشت العديد من المنازل، كما فتشت مسجد البلدة، والعديد من الحوانيت المجاورة، كما اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها بلدة بيت أمر شمالي الخليل، وأسفرت عن اختناقات في صفوف الفلسطينيين. وأفاد شهود العيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دهمت عددا من المنازل في البلدة، وعاثت فيها خرابا وفسادا. كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الجمعة، فتييْن خلال اقتحامها بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك. وفي الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال فجر أمس، بلدة بيتونيا غرب رام الله، وداهمت منزلين في البلدة.

وأعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» عن اعتقاله لشاب فلسطيني كان يخطط لتنفيذ عملية فدائية كبيرة في مدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر عبرية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل شاباً وهو من سكان بلدة العيسوية في شمال مدينة القدس المحتلة بعد ساعات من عمليات البحث والتفتيش عنه.