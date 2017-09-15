تونس: ضبط خلية لدعم الإرهابيين في القصرين

ساسي جبيل (تونس)







أعلنت وزارة الداخلية التونسية تمكن وحداتها الأمنية من الكشف عن خلية دعم وإسناد للعناصر الإرهابية المتحصنة بجبل سمامة من محافظة القصرين، تتكون من عنصرين. وأفادت وزارة الداخلية في بيان لها، أمس الجمعة، بأن الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بـ«العوينة» بالعاصمة تونس، وبتحريها مع العنصر الأول، وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية، اعترف بتوفيره لكميات متفاوتة من المواد الغذائية في مناسبات عدة للعناصر الإرهابية منذ سنة 2014، بمقابل مالي يتجاوز 400 دولار، في كل مناسبة. وأضاف البيان أن العنصر الثاني في الخلية، وهو صاحب محل لبيع الخضر، اعترف خلال التحري معه بأنه قام بتوفير كميات من الخضر للعناصر الإرهابية في العديد من المرات، تجاوز وزنها 150 كلغ في كل مناسبة، وبمقابل مالي يتجاوز ثمنها الحقيقي بكثير، مشيراً إلى أنه تم الاحتفاظ بهما في انتظار إحالتهما على العدالة.



إلى ذلك، وفي إطار تصديها لظاهرة الهجرة السرية بحراً، تمكنت الوحدات الأمنية، وفق بيان وزارة الداخلية، من إحباط خمس عمليات هجرة سرية خلال يوم واحد، حيث تم إلقاء القبض على 10 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 16 و27 عاماً، (من بينهم عنصر سلفي تكفيري محل إجراء حدودي، وكان قد تم ترحيله في أواخر 2016 من إيطاليا، على خلفية نشاطه صلب خلية إرهابية)، كانوا بصدد التحضير للمشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة، انطلاقا من سواحل جهة المهدية، وسط شرقي البلاد.

كما أكد البيان ذاته، أمس الجمعة، إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا، وألقت القبض على 44 مجتازاً، وكلهم تونسيون، تتراوح أعمارهم بين 17 و47 عاماً، على متن مركب صيد مجهز بمحرك بعرض سواحل مدينة الشابة، التابعة إدارياً لمحافظة المهدية. وأضاف البيان أنه تم إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية بعرض سواحل «اللواتة» بجهة صفاقس، وإلقاء القبض على 7 مجتازين، تتراوح أعمارهم بين 19 و 25 عاماً، على متن مركب صيد مجهز بمحرك، مشيراً إلى أنّه أيضاً تم إلقاء القبض على 13 شخصاً داخل إحدى الغابات بـ«محرس» بالجهة ذاتها، وبالتحري معهم من طرف فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني بالمحرس، اعترفوا بأنهم كانوا يعتزمون المشاركة في عملية إبحار خلسة باتجاه إيطاليا. كما أكدت الداخلية أنّه تم إلقاء القبض على 16 شخصاً، تتراوح أعمارهم بين 15 و 30 عاماً، وكلهم تونسيون، على متن زورق بحري بعرض سواحل جهة قلعة الأندلس من محافظة أريانة، من بينهم شخص مفتش عنه من أجل تورطه في قضية حق عام .