«غرفة أبوظبي» تنظم ندوة حول الاستثمار في الهند

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس، ندوة حول الاستثمار بالهند، شهدها نافيدييب سينغ سوري، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وعبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة، وكل من دينيش بانجتي الرئيس التنفيذي لشركة ‏LICHFL ‬لإدارة ‬الأصول، ‬وشيتال ‬سوني ‬الرئيس ‬التنفيذي ‬لشركة ‬مي ‬كابيتال، ‬وعدد ‬من ‬رجال ‬الأعمال ‬والمستثمرين.

وأكد القبيسي في كلمته في بداية الندوة أن العلاقات الإماراتية الهندية، تحظى بروابط تاريخية وثيقة، وجذور قوية راسخة، كما تشهد هذه العلاقات تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتقنية والسياحية ومجالات الفضاء والصحة والثقافة وغيرها.

وأضاف: «نحن في غرفة أبوظبي ندرك تماماً حجم العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تعتبر الهند الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 110.2 مليار درهم في عام 2016، ما يؤكد مدى قوة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين. ‬ومن ‬هذا ‬المنطلق ‬تسعى ‬غرفة ‬تجارة ‬وصناعة ‬أبوظبي ‬إلى ‬تكريس ‬مكانتها ‬في ‬طليعة ‬داعمي ‬السياسات ‬في ‬إمارة ‬أبوظبي، ‬وذلك ‬بصفتها ‬ممثلاً ‬للقطاع ‬الخاص ‬في ‬الإمارة، ‬وباعتبارها ‬شريكاً ‬ومركزاً ‬لمعلوماته، ‬والصوت ‬الرائد ‬لمجتمع ‬الأعمال ‬في ‬الإمارة.

وجاءت استضافة الغرفة لهذه الندوة للتأكيد على أهمية بحث فرص التعاون التجاري مع جمهورية الهند وإبرام الشراكات الاستراتيجية واكتشاف فرص الاستثمار المتاحة، خاصة أن جمهورية الهند تمتلك إمكانات بشرية وجغرافية هائلة تستطيع من خلالها تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، ومضاعفة نسب النمو، وفرص جذب العديد من المستثمرين في قطاعات الاستثمار كافة.

من جانبه، أكد السفير الهندي نافيدييب سينغ سوري أن الاستثمارات الإماراتية في الهند تزايدت بشكل ملحوظ بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة العام الماضي، كما أثنى السفير الهندي على اهتمام غرفة أبوظبي بتنظيم هذه الندوة، وتقديم دعمها وتسخير خدماتها كافة لتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الهند وإمارة أبوظبي تحديداً، وهو ما يؤكد متانة علاقة الصداقة فيما بين البلدين.