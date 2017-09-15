الإمارات تؤكد حرصها على حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين

جنيف (وام)

أكدت دولة الإمارات أنها تولي اهتماماً وعناية خاصتين لحقوق المرأة وبالأخص مسألة المساواة بين الجنسين التي شهدت تطوراً نوعياً منذ إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. جاء ذلك خلال كلمة الدولة التي ألقاها عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، وذلك في إطار المناقشة السنوية بشأن إدماج منظور جنساني في أعمال مجلس حقوق الإنسان وآلياته.

ورحب الزعابي في مستهل كلمته بحلقة النقاش وقدم الشكر للخبراء على مداخلاتهم القيمة. مؤكداً أن اعتماد آلية الاستعراض الدوري الشامل في 2016، واعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، يعتبران لحظتين حاسمتين لمعالجة بعض التحديات الاجتماعية التي تواجهها المرأة لاسيما سبل تمكين المرأة والفتيات باعتبار ذلك السبيل الوحيد لحماية حقوق المرأة، وضمان أن يتسنى لهن تحقيق كامل إمكاناتها حسبما ما جاء في كلمة السيد الأمين العام للأمم المتحدة. ولفت إلى أن اعتماد الآلية والخطة المذكورتين يتيح أيضاً فرصة العمل الجماعي، لتحقيق هذين الهدفين، تمهيداً لتفعيل كافة حقوق الإنسان الأخرى للمرأة. منوهاً إلى أن التوصيات المقدمة في إطار الاستعراض الدوري الشامل تشكل بالنسبة للدول نقطة انطلاق لوضع استراتيجيات للمضي قدماً في الارتقاء بحقوق المرأة وفرصة لتبادل أفضل الممارسات والاستفادة من الدروس المستخلصة في مجتمعات أخرى. وأشار إلى أنه في الوقت ذاته تتيح خطة التنمية لعام 2030، فرصة على المستوى العالمي لرفع الوعي الدولي حول أهمية الإسراع في إزالة كافة الحواجز الواردة في الهدف الخامس من الخطة المذكورة، وفقاً لما التزمت به الدول أثناء اعتماد قرار الجمعية العامة 315/&rlm&rlm19 أثناء قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية ما بعد 2015.

وتناول الزعابي في مداخلته التجربة الإماراتية المتميزة في هذا المجال، حيث يعد إنشاء مجلس التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات في عام 2016، تجربة حقيقية تسعى إلى تمكين المرأة وتزويدها بالدعم والمساندة حتى تستطيع بدورها تحسين حقوقها والحرص على تعزيزها وحمايتها. وفي هذا السياق أشار إلى تقرير الأمم المتحدة 2016 الذي صنف دولة الإمارات من ضمن الدول الخمسين الأولى في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين «مؤشر عدم المساواة هو مقياس مركب يعكس التفاوت في الإنجازات بين المرأة والرجل في ثلاثة أبعاد هي : الصحة الإنجابية والتمكين وسوق العمل».

وعلى المستوى الدولي، أفاد السفير الزعابي بأن دولة الإمارات قدمت تبرعاً قدره 10 ملايين درهم لدعم «صندوق نماء» الدولي للمرأة للمساهمة في الارتقاء بالمرأة ومكانتها حول العالم لتعزيز البرامج والمبادرات المعنية بتمكين المرأة وتنمية قدراتها في التنمية المجتمعية والاستثمار فيها تنفيذاً لخطة التنمية لعام 2030. ويذكر أن الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان تنعقد في جنيف خلال الفترة من 11 إلى 29 سبتمبر الجاري .