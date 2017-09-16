قرقاش: الحوار الليبي أساس الحل الضامن لدولة موحدة وقادرة

أبوظبي، القاهرة، لندن (الاتحاد، وام)

أشاد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بالاجتماع الوزاري السداسي بشأن الأزمة الليبية في لندن، مؤكداً أنه كان إيجابياً للغاية.

وكتب معاليه، عبر حسابه على تويتر: «اجتماع إيجابي للغاية حول ليبيا في لندن، إجماع بين الدول الست على دعم جهود الأمم المتحدة وترسيخ الحل السياسي المبني على المؤسسات الوطنية».

وأضاف معاليه: «ويبقى الحوار الليبي أساس الحل الضامن لدولة موحدة وقادرة، أما التطرف، فظاهرة غريبة عن الشعب الليبي، وتجفيف منابعه الخارجية بدأت تظهر ثماره».

واستضافت بريطانيا أمس الأول اجتماعاً لمناقشة الأوضاع في ليبيا ضم معاليه ووزراء خارجية كل مصر وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا، وممثلاً للحكومة الفرنسية، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.