«أدنوك»: الالتزام بمعايير الصحة والسلامة وبيئة عمل آمنة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس، فعالية «يوم السلامة 2018» لشركات المجموعة، وجددت الالتزام بحماية كوادرها وأصولها والمجتمعات والبيئة في مناطق العمل من أي حوادث أو أضرار.

جاء ذلك بمناسبة مضي عام كامل على إطلاق ميثاق أدنوك 100% صحة وسلامة وبيئة.

وشهدت الفعالية إعلان معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، عن تطبيق 10 قواعد موحدة للحفاظ على الحياة في كافة شركات المجموعة، مؤكداً أن هذه القواعد تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتمثل إحدى الركائز الأساسية لجهود أدنوك الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية، والتركيز على رفع الكفاءة والارتقاء بالأداء المتميز وتعزيز العائد الاقتصادي.

والتقى معالي د. سلطان أحمد الجابر عدداً من الكوادر من مختلف شركات المجموعة، وأكد لهم أن الحفاظ على صحة وسلامة وأمن الكوادر والعمليات يأتي على رأس أولويات أدنوك، ويشكل داعماً وممكناً رئيساً للإنجازات التي حققتها الشركة على مدى السنوات الماضية، كما أنه يسهم في تعزيز ثقة الشركاء والمستثمرين والعملاء بالتزام أدنوك الراسخ بحماية استثماراتهم وأعمالهم من خلال ميثاق أدنوك 100% صحة وسلامة وبيئة.