اللواء العمري: الخلاص من الانقلابيين اقترب

عدن (الاتحاد)

أكد قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء ركن فضل حسن العمري، أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيواصلان معاركهما ضد ميليشيات الانقلاب حتى تحقيق الانتصار والقضاء عليها من كل أراضي الوطن.

وتفقد قائد المنطقة الرابعة جبهة كرش الحدودية بين لحج وتعز، والتي تشهد معارك عنيفة بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. وأشاد اللواء العمري «بالمعنويات العالية التي يتمتع بها أفراد الجيش الوطني في الجبهة وصمودهم الأسطوري، والإنجازات التي حققوها على الأرض في معارك ملحمية سيكتبها التاريخ بأحرف من نور حسب تعبيره، مؤكداً أن النصر والخلاص النهائي من المليشيات الانقلابية وقوات المخلوع بات على وشك التحقيق.

وأكد أن دعم وإسناد دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات كان له الأثر في تحقيق الانتصارات والتصدي للغزاة الانقلابيين عملاء إيران الذي يحاولون تنفيذ مخططاتهم الإجرامية في المنطقة.

من جهته، سخر العميد أبوبكر الجبولي قائد اللواء الرابع مشاه جبلي قائد القطاع العسكري طورالباحة، حيفان، المقاطرة مما أسماها تسريبات المليشيات الانقلابية لإشاعات محاولات التقدم عبر حدود القبيطة باتجاه طور الباحة.

واعتبر العميد الجبولي هذه التسريبات هراء ومحاولة بائسة لصنع انتصارات وهمية تروج لها المليشيات الانقلابية كعادتها، بناء على ما يمدها به مرتزقتها من معلومات وهمية، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تتكبد هزائم وخسائر فادحة في مختلف الجبهات المحاذية لمحافظة تعز.

وأكد المسؤول العسكري أن هناك خطة عسكرية قادمة للتقدم في الجبهات واستعادة كافة المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات، مؤكداً هناك قوة بشرية يجري تجهيزها لشن هجمات واسعة على تلك الميليشيات الانقلابية، والتقدم نحو مدينة الراهدة في محافظة تعز، والالتحام مع قوات الجيش القادمة من جبهة كرش.