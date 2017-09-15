السعودية تكذِّب إيران: لم نطلب وساطة طهران لدى الحوثي

الرياض (وكالات)

أكدت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، أنه لا صحة لما تردد بشأن طلب المملكة من إيران التوسط لها لدى جماعة الحوثي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي، القول في بيان، إن التصريحات الإيرانية التي وردت في هذا الشأن «لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلاً».

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يأتي رداً على تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) على لسان كبير مستشاري رئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وما تضمنته من مزاعم عن طلب المملكة من إيران التوسط لها لدى جماعة الحوثي.