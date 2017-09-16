مصرع 3 قياديين لـ «القاعدة» بغارة في أبين

بسام عبدالسلام (عدن)

لقي قيادي بارز في تنظيم القاعدة الإرهابي مصرعه، وأصيب اثنان آخران إثر غارة جوية لطائرة من دون طيار يعتقد أنها أميركية استهدفت دراجة نارية كانوا يستقلونها بضواحي مدينة مودية وسط محافظة أبين. وبحسب مصدر محلي، استهدفت الغارة دراجة نارية في مفرق القوز بمودية أثناء مرورها في خط رئيسي، موضحاً أن صاروخين تم إطلاقهما من الطائرة، واستهدفا الدراجة بصورة مباشرة، ما أدى إلى مقتل القيادي الميداني علي الفطحاني واثنين من مرافقيه، فيما تضررت سيارة مدنية كانت تمر أثناء وقوع الغارة.

وأعلنت مصادر محلية في أبين، هروب عشرات العناصر والقيادات التابعة لتنظيم القاعدة من مدينة مودية وقرى مجاورة لها باتجاه مدينة المحفد، أحد المعاقل الرئيسة للتنظيم بالمحافظة. وقال سكان محليون إنهم شاهدوا سيارات ودراجات نارية تقل قيادات وعناصر من التنظيم، وهي تفر من مدن ومناطق في مودية ولودر باتجاه مديرية المحفد المحاذية لمحافظة شبوة، مضيفين أن الغارة الجوية التي استهدفت دراجة نارية في مفرق القوز، كانت لعناصر تحاول الفرار من مودية.

إلى ذلك، اعتقلت السلطات الأمنية قيادياً في التنظيم الإرهابي في مديرية حبان جنوب محافظة شبوة، جنوب شرق البلاد.

وقال مصدر أمني لـ«الاتحاد» إن قوات النخبة الشبوانية حاصرت منزلاً يتحصن فيه «نائب أمير» تنظيم القاعدة في مديرية حبان، ويدعى «أبو محمد الحباني»، موضحاً أن اشتباكات اندلعت بين القوة الأمنية والقيادي في القاعدة عقب رفضه الاستسلام. وأشار إلى أن القوات الأمنية تمكنت من ضبط القيادي الإرهابي عقب اقتحام المنزل وإصابته في الاشتباكات أثناء العملية، فيما أصيب جنديان. وأعلنت قوات النخبة الشبوانية استمرار عمليات تعقب فلول القاعدة في مختلف مديريات شبوة، في إطار الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب، وتطهير المحافظة من التنظيمات المتطرفة.

وأطلقت القوات الأمنية اليمنية الأربعاء الماضي حملة عسكرية واسعة بإسناد لمحاربة الإرهاب في مديريات أبين، وتأتي هذه الحملة في ظل إسناد ودعم من مقاتلات التحالف العربي التي شنت خلال الـ 48 ساعة الماضية سلسلة غارات، واستهدفت مواقع وتمركزات للتنظيم في الوضيع وضواحيها. وأكد القيادي في قوات الحزام الأمني، حمزة المحوري، أن الحملة الأمنية مستمرة وبشكل متواصل في مديريات المنطقة الوسطى بأبين من أجل ملاحقة العناصر الإرهابية إلى مواقعها واستئصالها بشكل نهائي، موضحاً أن المعركة ضد القاعدة في مناطق أبين لن تتوقف وستتواصل حتى يتم اقتلاع عناصر التنظيم كافة. وأضاف المحوري أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون هذه المرة مع كل الجماعات التي تحاول الإضرار بأمن واستقرار أبين، وسيتم التصدي لها بحزم.

إصابة 6 جنود بانفجار عبوة ناسفة في المخا

عدن(الاتحاد)

أصيب 6 جنود من قوات الجيش الوطني بجراح، إثر انفجار لغم أرضي، تم زرعه على جانب طريق رئيس واصل بين مدينتي ذوباب والمخا جنوب غرب البلاد. وأفاد مصدر عسكري بأن اللغم انفجر لحظة مرور أحد الأطقم العسكرية المشاركة في المعارك الدائرة بين القوات الشرعية والميليشيات الانقلابية في المخا. وتمكنت قوات الجيش الوطني من تفكيك مئات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية أثناء سيطرتها على مدينة المخا غرب محافظة تعز. وقال مصدر عسكري لـ«الاتحاد»: «إن الجيش أتلف خلال الأيام الماضية قرابة 1000 لغم أرضي من مختلف الأنواع والأحجام والصناعات، كانت الفرق الهندسة قد انتزعتها من مناطق متفرقة من المخا وأطرافها»، موضحاً أن الميليشيات تلجأ إلى زرع هذه المتفجرات بشكل عشوائي، من دون مراعاة لأمن وسلامة المدنيين.