15 تريليون دولار قيمة سوق الطيران التجاري وخدماته

فارنبورو (الاتحاد)

رفعت شركة بوينج توقعاتها طويلة الأمد بشأن الطلب على الطائرات الجديدة مع تنامي حركة السفر الجوي وتنسيق العديد من الطائرات الموجودة في الخدمة حالياً. وتوقعت الشركة أن يحتاج القطاع إلى 42 ألفاً و730 طائرة جديدة تقدر قيمتها بنحو 6.3 تريليون دولار خلال العقدين المقبلين. كما سيواصل أسطول الطائرات العالمي تعزيز الطلب المتنامي على خدمات الطيران التجاري، ما سيؤدي إلى فرصة لوصول قيمة السوق إلى 15 تريليون دولار.

وقال راندي تينسيث، نائب الرئيس لعمليات التسويق في «بوينج للطائرات التجارية»: لأول مرة منذ سنوات، نشهد نمواً للاقتصادات في جميع أنحاء العالم. وسيوفر هذا النمو المتزامن المزيد من الحوافز للسفر الجوي العالمي. نحن نشهد توجهات نحو حركة جوية قوية، ليس فقط في الأسواق الناشئة في الصين والهند، ولكن أيضاً في الأسواق الناضجة في أوروبا وأميركا الشمالية. وإلى جانب استمرار التوسع في الحركة الجوية، تشير البيانات إلى وجود موجة كبيرة قادمة لتنسيق العديد من الطائرات القديمة ضمن الأسطول العالمي».

ووفقاً لبيانات الأسطول، هناك اليوم أكثر من 900 طائرة يبلغ عمرها أكثر من 25 سنة، وبحلول منتصف عام 2020، ستصل أكثر من 500 طائرة كل سنة إلى عمر 25 عاماً، بما يمثل ضعف المعدل الحالي، ما يعزز موجة التنسيق. وأضاف تينسيث أن هذه البيانات توضح أن 44% من الطائرات الجديدة ستكون بديلة لطائرات قديمة أحيلت إلى التنسيق، في حين أن بقية الطائرات ستكون مخصصة لدعم النمو المستقبلي لقطاع الطيران.

ومع الطائرات التي سيتم الاحتفاظ بها، من المتوقع أن يتضاعف حجم الأسطول العالمي بشكل كبير ليصل إلى 48 ألفاً و540 طائرة بحلول عام 2037.

وسيشهد قطاع الطائرات ذات الممر الواحد أكبر معدل نمو خلال فترة التوقعات هذه، مع طلب 31 ألفاً و360 طائرة جديدة، بزيادة بنسبة 6.1% مقارنة بالعام الماضي.