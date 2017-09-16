سقوط 76 انقلابياً بغارات ومعارك في ميدي وصرواح

عقيل الحلالي (صنعاء)

أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس الجمعة، مصرع وجرح 66 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية وحلفائها في معارك مع قواته في مدينة ميدي الساحلية شمال غرب البلاد.

وذكر الجيش في بيان أن 20 من عناصر الميليشيا الانقلابية لقوا مصرعهم، وأصيب 46 آخرون خلال المعارك المحتدمة منذ الأربعاء في الجبهة الجنوبية لمدينة ميدي الواقعة شمال محافظة حجة (شمال غرب) قرب حدود السعودية.

وأشار البيان إلى أن قتلى الميليشيات خلال هذه المعارك ينتمون لمحافظة حجة، وأن غالبية الجثث لم يتم التعرف عليها «وخلفتها الميليشيا وراءها، خوفاً من غضب الأهالي وامتناعهم عن إمداد الجبهات بالمقاتلي».

وبحسب البيان، فإن أهالي القتلى يطالبون جماعة الحوثي بجثث أبنائهم «التي ما زالت مخفية أو مرمية في الجبهات ولم تتمكن (الميليشيا) من الوصول إليها».