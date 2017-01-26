3 مباريات ساخنة في دوري الطائرة

أسامة أحمد (الشارقة)

تقام اليوم 3 مباريات ساخنة في الجولة الثامنة «قبل الأخيرة» من الدور الأول لدوري الكرة الطائرة، حيث يستضيف العين «المتصدر» حتا «المتحفز»، فيما يلتقي بصالة المعهد البترولي فريقا بني ياس والوصل، بينما يحل الأهلي ضيفا على الجزيرة.

وأكمل «الزعيم» استعداداته لمباراته الأخيرة في الدور الأول من أجل عبور حتا والتحليق بلقب بطل الشتاء دون انتظار الجولة الأخيرة من المسابقة، بعد فوزه في المباريات السبع التي لعبها في المسابقة «21 من 21» بعبور عجمان، بني ياس، الجزيرة، الشباب، النصر، الأهلي، الوصل وخصوصا أن الفريق يسعى للاحتفاظ بدرع الدوري.

ويبحث حتا عن فوزه الثاني في المسابقة، والذي رفع شعار التحدي من أجل تحسين مركزه قبل مباراته الأخيرة أمام «السماوي» في ختام الدور الأول.

ويطمح بني ياس لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في عهد مدربه الكوري آهن والذي نجح في إعادة الفريق لسكة الانتصارات بعبوره النصر والأهلي، وخصوصا أن الفريق نجح في التحليق بأول ألقاب الموسم بفوزه بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.