عدن تدعـــو إلى إعلام سلام

سحر عبد الكريم (عدن)

ما أحوجنا اليوم إلى العيش بسلام ومحبة ووئام في عالم يشهد صراعات خطيرة تنذر بفناء البشرية.. ما أحوجنا لدعم ثقافة السلام والحوار في العالم والتوقف عن العنف، والتواصل والتعايش مع الآخرين وبناء جسور المحبة وأواصرها والكف عن الحروب والدمار من أجل مستقبل الأجيال القادمة، حيث إن الأوان للعالم أن يحترم الإنسانية، وأن يطلق حمامات السلام من أجل تعزيز السلم والأمان.&rlm

هذا ما أشار إليه الكثير من أبناء مدينة عدن، حيث قال الإعلامي فضل مبارك «ما أحوجنا إلى خطاب وأسلوب ونهج صحفي مغاير لما هو قائم اليوم، والذي هو نهج صحفي مشبع بمفردات الحرب والبارود، ويعزف على وتر الفتنه واقع اليوم بعد نحو ثلاثين شهراً من حرب طاحنة لم تبق في طريقها شيئاً إلا سحقته دون أن تلوح في الأفق نهاية لها يحتاج إلى صحافة سلام تدعو لوقف الحرب، وتكشف الوجه القبيح لها، وتعري تجارها الذين يسعون إلى إطالة أمدها».

وأكد «أن من الضروري دعم صحافة السلام التي تشكل النواة الأولى من تعزيز ثقافة السلام في المجتمع، فمن الممكن أن يستند إليها ويرتكز عليها هذا الدور وتناط بها مهمة تعزيز هذا النهج وتنشر ثقافة السلام والوئام في مقابل لغة الحرب، ولذلك فإن دور الإعلام محوري وأساسي».

وأضاف، «إننا في صحافة السلام قد وضعنا نصب أعيننا هذا المشروع، ونعلم جيداً حجم المخاطر اجتماعياً وسياسياً التي قد نتعرض لها لكن لطالما آمنا بطريق السلام، فإننا سنطلق العنان لهذا المشروع «الحلم»، ونجدها فرصه لدعوة محبي السلام من صحفيين وإعلاميين ونشطاء مجتمع المدني للإسهام في تحقيق هذا المشروع».