«صندوق خليفة» يستهدف 5 قطاعات استراتيجية تدعم التنويع الاقتصادي

أبوظبي (وام)

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، استهدافه 5 قطاعات استراتيجية رئيسة خلال عام 2018، وهي قطاعات «التسلية والترفيه» والخدمات، و«الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية»، و«تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، وأنشطة الخدمات المساندة والتي تمثل بمجملها دعائم متينة لمسيرة التنويع الاقتصادي، حسب عبدالله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق.

وقال عبدالله سعيد الدرمكي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: يأتي ذلك تماشياً مع رؤية الصندوق في تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في التنمية الاجتماعية من أجل تحقيق منفعة وتطور المجتمع المحلي.

وأكد سعي صندوق خليفة لتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال، وتعميق ثقافة ريادة الأعمال في أوساط الشباب المواطنين، إضافة إلى دعم المشاريع المبتكرة ودفع عجلة التحول من ريادة الأعمال الاقتصادية إلى ريادة الأعمال المبتكرة في دولة الإمارات، استناداً إلى مبادرات نوعية موجهة لتحقيق الاستثمار الأمثل في الطاقات الوطنية المبدعة.

ونوه بدعم الصندوق خلال هذا العام لرواد الأعمال المواطنين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والراغبين في العمل ضمن القطاعات الأكثر حيوية ونشاطاً، والتي تنذر بمستقبل مزدهر وواعد.