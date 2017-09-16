قوارب الحوثيين المفخخة تدمر العمل الإنساني

تقرير - رعد الريمي

منذُ بدأت جماعة الحوثي أطوارها الأولى ببداية التسعينيات مع تشكيل أول حركة باسم «الشباب المؤمن»، بزعم التهميش الذي تعاني منه مناطق الزيديين، وهي تعتزم تهميش اليمن ككل الأمر الذي دلت عليه ممارساتهم رغم ما تجتهد ألسنتهم بإخفائه.

ولعلَّ آخر هذه المحاولات هي القوارب المفخخة التي ما فتئت أيادي تستهدف سفن الإغاثة المحملة بالمواد الغذائية والطبية التي تجود بها دول عدة أبرزها دول الإمارات.

ابتدعت ميليشيات الانقلابيين المدعومين من إيران في اليمن سلاحاً جديداً أثار مخاوف من شن هجمات بحرية على حركة سفن الشحن العسكري والتجاري في المنطقة.

وعمد الانقلابيون في السابق أيضاً إلى اعتراض شحنات المساعدات الإنسانية براً وتحويل وجهتها لمخازنهم، كما استولوا على شحنات مساعدات إغاثة، فيما يجري توزيع المساعدات على أساس الولاء لهم.