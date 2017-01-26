مهرجان سلطان بن زايد التراثي ينطلق الأحد المقبل

سويحان (الاتحاد)

تتواصل في المركز الإداري بسويحان حالياً التحضيرات الفنية والإدارية، تمهيداً لإطلاق فعاليات مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2017 الأحد المقبل، والذي يستمر حتى 11 فبراير المقبل، برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات.

وتستقبل لجنة التسجيل واللجان العاملة الأخرى المنبثقة عن اللجنة العليا المنظمة للمهرجان طلبات الراغبين في المشاركة في جميع مسابقات وفعاليات المهرجان يومياً مع وضع الخدمات والإجراءات والتسهيلات كافة تحت تصرف الراغبين في المشاركة لإنجاح هذه التظاهرة التراثية.

وبدأت أمس، عمليات التسجيل لمسابقة المحالب (الحلاب)، وكانت لجنة تسجيل الإبل قد فتحت أبوابها للمشاركين من الملاك 17 يناير الجاري، وتستمر حتى يوم غد.

وفيما يخص مسابقة مزاينة الإبل الأصايل بكافة فئاتها وأشواطها، يبدأ تسجيل المطايا المشاركة في سباق (الإبل التراثي) المركاض غداً، ويستمر حتى 9 فبراير المقبل، كما تم تسجيل المشاركين في مزاينة وسباق السلوقي العربي، خلال الفترة من 19 إلى 21 الجاري.