الإمارات «محطة دافئة» للطيور المهاجرة

شروق عوض (دبي)

في هذه الفترة من السنة، تحزم آلاف الطيور من بين 443 نوعاً أجنحتها، وتخضع لأعسر امتحان، فهي تتبع مسارات محددة للهجرة من الشمال إلى الجنوب، هروباً من برودة شتاء أوروبا إلى شمال آسيا وجبال الهملايا، والبعض الآخر من شمال أفريقيا إلى جنوب وجنوب شرق آسيا، لتحط رحالها في جزر وصحراء دولة الإمارات التي تنعم بلطف المناخ تحديداً في الفترة الممتدة من سبتمبر الحالي ولغاية مايو المقبل، إما عابرة أو مقيمة.

آلاف مؤلفة من مختلف الطيور المهاجرة تحط في الإمارات التي تعتبر أقرب نقطة إلى موطنها الأم، لدفء مناخها وتوافر مقومات العيش فيها خلال الفترة الشتوية، كما تجد فيها ما يكفيها من الغذاء، وتسعى إلى تسمين نفسها لفترة قد تتجاوز الـ 9 أشهر، قبل أن تقرر المغامرة بالارتماء بين أحضان التيارات الهوائية مع بدء دخول موسم الصيف في دولة الإمارات لتطير دفعة واحدة وتعود لموطنها. وهناك نوعان من الطيور المهاجرة لدولة الإمارات، الأول هو الذي يأتي بداية من شهر سبتمبر من كل عام قادماً من أوروبا وآسيا الوسطى لقضاء فصل الشتاء في الأراضي الإماراتية، أو يتوقف في طريقه إلى مناطق أفريقية، وتتزايد أعداد هذا النوع خلال الفترة التي تمتد بين شهري أكتوبر وديسمبر ليبقى مدة 3-5 أشهر، وتعبر البقية لإكمال مسار هجرتها. والنوع الآخر عبارة عن مجموعة من الطيور المتكاثرة التي تزور الإمارات في فصل الصيف، وبشكل رئيسي الطيور البحرية، ولا تتكاثر الطيور المهاجرة إلى الإمارات في الشتاء، باستثناء بعضها مثل طيور الخراشنة التي تأتي صيفاً.

وفي ذلك، قالت منى عمران ماجد الشامسي، مدير إدارة التنوع البيولوجي بالإنابة في وزارة التغير المناخي والبيئة: «تعتبر الإمارات من المسارات المهمة لهجرة الطيور وتكاثرها، حيث يبلغ عدد أنواع الطيور التي تم رصدها في الدولة نحو 443 نوعاً، منها 240 مستوطناً، و135 نوعاً تمّ تسجيل وجودها مرات قليلة».

وأضافت: «ضمن هذه الطيور الغاق السوقطري، والنورس الأسخم، والخرشنة بيضاء الخد، والقطا المتوج، والقنبرة السوداء، والعصفور أصفر العنق، إضافة إلى الطيور الخواضة، والطيور الجارحة، مثل العقاب النسارية والشاهين والعصافير الصغيرة، بالإضافة إلى أنواع من اللقلقيات، مثل الواق، ومالك الحزين، والنحام (الفلامينغو) التي توجد في المناطق الساحلية والمستنقعات في الدولة، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من البط مثل الشرشير والخضاري وغيرهما».