حاكم عجمان يطلع على برامج اليوم الرياضي الوطني

عجمان (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، كلا على حدة في مكتبيهما بالديوان اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس الفريق التنفيذي لمبادرة اليوم الرياضي الوطني التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث اطلع سموهما على ما تتضمنه من فعاليات رياضية وترفيهية وترويجية وتراثية وتنافسية ونوعية إضافة إلى البرامج التثقيفية المرتبطة بالصحة والرياضة والبيئة والهوية الوطنية ومهرجانات الأسرة والشباب وكبار السن.

واستمع سموهما إلى نبذة وشرح واف عن أهداف هذه المبادرة التي من شأنها أن تعزز من تلاحم الشباب وتبرز قيم المحبة والمودة بين الجميع، بما في ذلك الأفراد والجهات والمؤسسات والهيئات المختلفة، وتبين الشغف الكبير من أجل المشاركة في ذلك الحدث البارز الذي يمتد ليشمل كل مناطق الدولة في تظاهرة رياضية فريدة من نوعها.

كما اطلع سموهما على الجهود المبذولة في العام الماضي لتنفيذ البرامج التي تم اعتمادها بعد إطلاق المبادرة، إذ يعتبر اليوم الرياضي الوطني حدثاً استثنائياً بات ينتظره الجميع، ويعمل كل فرد وجهة ومؤسسة على إنجاحه، نظراً لما تتمتع به المبادرة من صبغة وطنية تستثمر فيها الأنشطة الحركية والرياضية والترفيهية والتثقيفية والتنافسية لتجسيد وحدة التلاحم بين كل شرائح وفئات المجتمع لتعكس الألفة والانسجام والتمازج بين الثقافات المتعددة وتفاعلها الإيجابي البناء.

وأكد الريسي أن الفعاليات التي نفذت العام الماضي أثبتت نجاحها، وأن مبادرة اليوم الرياضي الوطني قطعت الخطوة الأولى من خلال حجم مشاركة وتفاعل كافة المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن ذلك النجاح يفرض علينا التنوع والتطوير في النشاطات والفعاليات في النسخة المقبلة لنؤكد أهمية هذا اليوم الذي يأتي انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة لإبراز دور الرياضة وأهميتها بين فئات المجتمع.

وتقدم اللواء الدكتور الريسي بالشكر والتقدير والامتنان إلى صاحب السمو حاكم عجمان وإلى سمو ولي عهده لما قدماه من دعم متواصل وتشجيع أثناء تنفيذ فعاليات وبرامج النسخة الأولى لليوم الرياضي الوطني.

حضر اللقاء، محمد بن درويش النعيمي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية وسالم الحبسي مدير إدارة البرامج الرياضية المنسق العام لليوم الرياضي الوطني وطارق العريدي مدير البروتوكول والعلاقات الدولية، وأحمد الجابري مدير مكتب اللواء، وأحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الرياضي، والعقيد ناصر الزري عضو اللجنة.