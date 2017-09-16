لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية لدى الجانبين انطلاق تمرين «الاتحاد الحديدي 5» بين القوات البرية الإماراتية والأميركية اليوم



تاريخ النشر: السبت 16 سبتمبر 2017 أبوظبي (وام) تنطلق اليوم على أرض الدولة فعاليات التمرين المشترك «الاتحاد الحديدي 5» بين القوات البرية الإماراتية والقوات البرية الأميركية. وتهدف التمارين المشتركة إلى تطوير وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية من خلال التدريبات، وتبادل الخبرات العسكرية لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية لدى الجانبين، وتوطيد العلاقات الدولية، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لصقل وتطوير مهارات منتسبي القوات البرية، ورفع الكفاءة القتالية للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام. ويعد تمرين «الاتحاد الحديدي 5» المشترك، امتداداً لسلسلة تمرين «المخلب الحديدي».. وتأتي خطط وبرامج القوات البرية التدريبية المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل وتطوير مهارات وكفاءة منتسبيها، ورفع مستوى الجاهزية القتالية، والاطلاع على ما لدى الجانبين من مهارات في مختلف الجوانب، وفق أحدث النظم القتالية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال العمليات المشتركة، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود في مواجهة التحديات والأزمات التي يشهدها العالم اليوم.