تين كات: الجزيرة فاز بـ «الأداء الأسوأ»!

مصطفى الديب (أبوظبي)

وصف الهولندي تين كات مدرب الجزيرة أداء فريقه أمام عجمان، بأنه الأسوأ له، منذ أن تولى مهمة قيادته فنياً قبل عامين، وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: تذكرت الأخطاء التي كانت تحدث عندما جئت لتدريب الفريق، الأمر الذي أذهلني على دكة البدلاء.

ورغم فوز «فخر أبوظبي» بملعبه على عجمان أمس بهدفين لهدف في بداية رحلة الدفاع علن اللقب، إلا أن تين كات لم يكن سعيداً بالأداء وقال: لم أكن سعيداً على الإطلاق أثناء قيادتي للقاء من خارج الخطوط، فقد شاهدت لاعبين لا يقاتلون على الكرة إطلاقاً، ولا أعرف الأسباب وراء ذلك، ريما يكون نوعاً من الغرور، كونهم أبطال الدوري الموسم الماضي، ولكن ذلك لا يصلح مطلقاً في المستقبل.

وحمل تين كات نفسه المسؤولية أيضاً، وقال: أنا أيضاً أتحمل المسؤولية مع اللاعبين، ربما تكون الطريقة غير ملائمة، لذلك سوف تشهد الفترة المقبلة تغيير طريقة اللعب.

وأكد مدرب الجزيرة أن فريقه أدى مباراة تكتيكية جيدة، والدليل على ذلك أن عجمان لم يوجد له أي خطورة على الإطلاق، إلا في هجمة الهدف، وكرة أخرى أبعدها علي خصيف ببراعة.