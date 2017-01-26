الفلاسي بطل «المنارة للإسطبلات الخاصة» للقدرة

محمد حسن (دبي)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سباق كأس المنارة للقدرة المخصص للإسطبلات ذات الملكية الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 100 كم، بمشاركة 195 فارساً وفارسة.

وتوج الفارس حمد عمير الفلاسي بلقب السباق على صهوة الجواد «اورسولو دي ايول» من إسطبلات المري وقطع المسافة في زمن قدره 3:19:52 ساعات وبمعدل سرعة قياسي في المرحلة الأخيرة بلغ 34.07 كم/‏‏‏ ساعة.

واحتل الفارس سيف أحمد المزروعي المركز الثاني على صهوة الفرس «فورياني» لإسطبل «اس اس»، مسجلاً زمناً قدره 3:26:52 ساعات، وجاءت في المركز الثالث الفارسة سيسيليا جارسيا، على صهوة الجواد «تسمالي دي فايرولس» لإسطبل فيصل بن زعل، مسجلة زمناً قدره 3:34:38 ساعات.

وجاء الفارس أحمد علي النقبي في المركز الرابع، على صهوة الجواد «توباروبا نابليون» وهو أيضاً لإسطبل فيصل بن زعل، مسجلاً زمناً قدره 3:36:47 ساعات، فيما احتلت الفارسة نسرين خسرو خالد المركز الخامس، على صهوة الجواد «بيومو» لإسطبل الخيول، مسجلاً زمناً قدره 3:38:13 ساعات.