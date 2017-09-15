أنا خالد إسماعيل

أسامة أحمد (الشارقة)

لحظة فارقة قبل 35 عاماً وتحديداً في موسم 82/&rlm&rlm 83 لن تسقط من ذاكرتي بعدما أسهمت في تغيير مستقبلي، وتواجدت بين جدران مدرستي الصناعية بدبي، إذ تم استدعائي من جانب إدارة المدرسة، حيث حضر إداريان من نادي النصر إلى المدرسة من أجل تصويري في استديو قريب من المدرسة، وذهبت معهما دون أن أعرف السبب في تلك اللحظة، لتتم إجراءات قيدي للعب في الفريق الأول لأصبح أصغر لاعب بالدولة، حيث كان سني وقتها لا يتجاوز الـ16، وذلك بعد أن اختارني البرازيلي لابولا مدرب «الأزرق» لقائمته، مما ضاعف من مسؤوليتي من أجل تحقيق طموحي المطلوب.

بالطبع الانتقال للعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، نقلة تغيرت معها حياتي على كل المستويات، بعد أن كنت أحلم بارتداء قميص «العميد» وأنا في مقتبل العمر.

لن أنسى «عيال الفريج»، والذين كانوا يتحدثون عن إمكاناتي الفنية كلاعب كرة وأنها أفضل من الكرة الطائرة، بعد أن بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب طائرة في جميرا وعمري لم يتجاوز الـ9 سنوات وخصوصاً أنني كنت مولعاً بهذه اللعبة لدرجة كبيرة، وتوقعت أن أحقق فيها النجاح المنشود، الذي توجته باللعب في كأس العالم 1990، وتسجيل هدفي التاريخي أمام ألمانيا الغربية، والذي كان ثمرة سنوات من اللعب في المنتخب الأول، كوني أول لاعب إماراتي يسجل في كأس العالم.

وأتذكر أيضاً الدور الكبير الذي لعبه شقيقاي سيف وسامي ونصائحهما المتواصلة من أجل ترك كرة الطائرة والتحول إلى عالم كرة القدم من منطلق أنها اللعبة الشعبية الأولى في العالم، حيث كان لسيف وسامي بُعد نظر كبيرين لأنجح فيما سعيت إليه بعد سنوات من العطاء.

لن أغفل دور المدربين القديرين الشيخ طه إسماعيل والدكتور عمر أبو المجد في المراحل السنية بنادي النصر، واعتز كثيراً وافتخر بهدفي المونديالي ووجود اسمي في كتاب التربية الوطنية الذي يدرس في الصف الخامس، بحكم أنني أول لاعب إماراتي يسجل في نهائيات كأس العالم.