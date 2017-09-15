الكرة سبب الطلاق!

محمد حامد (دبي)

كشفت دانيللا أوسبينا الزوجة السابقة للنجم الكولومبي خاميس رودريجيز، عن أنهما قررا اللجوء إلى خيار الطلاق بعد 6 سنوات من الزواج المستقر، لأسباب تتعلق بإصرار رودريجيز على الرحيل عن الريال منتقلاً لصفوف بايرن ميونيخ قبل بداية الموسم الجاري. وأشارت دانيللا وهي شقيقة حارس آرسنال دافيد أوسبينا، أنها لا تستطيع ترك إسبانيا، حيث تفرض عليها طبيعة عملها كسيدة أعمال التنقل بين إسبانيا وكولومبيا، مما يجعل استقرارها في ألمانيا رفقة زوجها أمراً صعباً، وعلى رغم اعتراف دانيللا أن طبيعة عملها، وكذلك رغبة زوجها السباق في استعادة بريقه الذي فقدة مع الريال هما سبب الطلاق، إلا أن ذلك لم يكن مقنعاً للملايين في كولومبيا الذين كانوا في قمة الإعجاب بالثنائي الذي كان مستقراً عائلياً واجتماعياً. وتحدثت دانيللا عن أسباب الانفصال عن رودريجيز تفصيلاً فقالت: خاميس قرر الرحيل إلى بايرن ميونيخ من أجل إنقاذ مستقبله الكروي، وإنعاش مسيرته بشكل عام، لقد قررنا الانفصال وسط مشاعر الحزن التي سيطرت علينا، كان قراراً صعباً ولكنه كان ضرورياً، والجانب الجيد في الأمر أننا انفصلنا في هدوء تام، وبطريقة ناضجة تؤكد احترام كل طرف للآخر. ووفقاً لما نقلته صحيفة «الصن» أضافت دانيللا التي تبلغ 24 عاماً: لدينا طفلة هي ثمرة هذا الزواج الذي استمر 6 أعوام، بالطبع نريد حمايتها وضمان مستقبل مستقر لها، حينما تزوجنا وأنجبنا كان لدينا شعور بالمسؤولية تجاه ابنتنا، لا نريد أن تكون هي الضحية لكل ما حدث».

يذكر أن تجربة رودريجيز في مدريد لم تكن مستقرة سواء كروياً أو عائلياً، فقد انتقل للفريق الملكي عقب تألقه مع كولومبيا في مونديال 2014، ليقرر بيريز دفع 80 مليون يورو للحصول على توقيعه، ولكنه لم يسجل أكثر من 36 هدفاً في 4 مواسم، ولم يكن أساسياً في كثير من المباريات، مما دفعه للرحيل صوب البايرن في إعارة تستمر لموسمين، وعلى الرغم من ذلك فإن بدايته مع البافاري لم تحمل الجديد حتى الآن، وجاء ذلك بالتزامن مع انفصاله عن زوجته، مما يؤكد أن النجم الكولومبي البالغ 26 عاماً، لا يعيش أفضل فترات حياته.