انفصال وشيك بين ريد بول ورينو

سنغافورة (أ ف ب)
انتقد مدير ريد بول البريطاني كريستيان هورنر محركات الصانع الفرنسي رينو، الذي يزود الفريق النمساوي بوحدة الطاقة منذ 2007 وساهم بقيادته إلى لقب بطولة العالم للفورمولا1 لأربع مرات متتالية من 2010 حتى 2013، ما يعزز إمكانية الانفصال بين الطرفين في نهاية الموسم المقبل.
ورغم حلول الفريق النمساوي ثانيا الموسم الماضي أمام فيراري لكن بفارق هائل عن أبطال العالم مرسيدس «468 نقطة في بطولة الصانعين مقابل 765»، لا يبدو هورنر راضيا عن أداء المحرك الهجين «رينو ار اي 17»، لاسيما في ظل الانسحابات العديدة التي عانى منها الفريق هذا الموسم وبالأخص الهولندي ماكس فيرشتابن.
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