انفصال وشيك بين ريد بول ورينو

سنغافورة (أ ف ب)

انتقد مدير ريد بول البريطاني كريستيان هورنر محركات الصانع الفرنسي رينو، الذي يزود الفريق النمساوي بوحدة الطاقة منذ 2007 وساهم بقيادته إلى لقب بطولة العالم للفورمولا1 لأربع مرات متتالية من 2010 حتى 2013، ما يعزز إمكانية الانفصال بين الطرفين في نهاية الموسم المقبل.

ورغم حلول الفريق النمساوي ثانيا الموسم الماضي أمام فيراري لكن بفارق هائل عن أبطال العالم مرسيدس «468 نقطة في بطولة الصانعين مقابل 765»، لا يبدو هورنر راضيا عن أداء المحرك الهجين «رينو ار اي 17»، لاسيما في ظل الانسحابات العديدة التي عانى منها الفريق هذا الموسم وبالأخص الهولندي ماكس فيرشتابن.

وفي ظل القرار الذي اتخذ رسمياً باستبدال الفريق الرديف لريد بول، تورو روسو، محرك رينو بهوندا، وتخلي ماكلارين عن المحرك الياباني مقابل الحصول على محرك الصانع الفرنسي، يبدو الخيار المتاح أمام فريق هورنر محصوراً بهوندا بعد نهاية الموسم المقبل. وتتعزز هذه الفرضية في ظل رفض العملاقين فيراري ومرسيدس التوسع في التزاماتهما وامتناعهما في 2016، عن تزويد ريد بول بالمحرك.