«البطل» يعود إدارياً

سنغافورة (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم السائق المعتزل الألماني نيكو روزبرج، أنه انضم إلى الفريق الإداري للسائق البولندي روبرت كوبيتسا، الذي يسعى للعودة من جديد إلى منافسات فورمولا-1.

وقال جورج نولت المتحدث باسم روزبرج الذي اعتزل عقب تتويجه في الموسم الماضي بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1: إن النجم الألماني قرر أن يكون ضمن الفريق المعاون لكوبيتسا.

وكان كوبيتسا قد تعرض لإصابات بالغة الخطورة في حادث بمنافسات فورمولا-1 خلال عام 2011، ويسعى للعودة من جديد إلى حلبات فورمولا-1 وقد أجرى تجربتين لفريق رينو خلال العام الجاري.

وقال روزبرج الذي توج ببطولة العالم في الموسم الماضي بسيارة مرسيدس متفوقاً على زميله لويس هاميلتون الذي لا يزال بالفريق، في تصريحات نشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية: روبرت (كوبيتسا) ولويس أسرع سائقين تنافست معهما. وبالتالي فإنني متحمس للمشاركة في جهود عودة روبرت إلى المنافسة في فورمولا-1.