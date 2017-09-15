«البطل» يعود إدارياً

سنغافورة (د ب أ)
أعلن المتحدث باسم السائق المعتزل الألماني نيكو روزبرج، أنه انضم إلى الفريق الإداري للسائق البولندي روبرت كوبيتسا، الذي يسعى للعودة من جديد إلى منافسات فورمولا-1.
وقال جورج نولت المتحدث باسم روزبرج الذي اعتزل عقب تتويجه في الموسم الماضي بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1: إن النجم الألماني قرر أن يكون ضمن الفريق المعاون لكوبيتسا.
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وقال روزبرج الذي توج ببطولة العالم في الموسم الماضي بسيارة مرسيدس متفوقاً على زميله لويس هاميلتون الذي لا يزال بالفريق، في تصريحات نشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية: روبرت (كوبيتسا) ولويس أسرع سائقين تنافست معهما. وبالتالي فإنني متحمس للمشاركة في جهود عودة روبرت إلى المنافسة في فورمولا-1.