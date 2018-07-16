مسلحون يقتلون 14 قروياً في مالي

باماكو (رويترز)

قال مسؤول محلي: «إن مسلحين قتلوا بالرصاص 14 مدنياً في هجوم على قرية في شمال شرق مالي. وقال نانو كوتيا رئيس بلدية ميناكا، وهي مركز للمنطقة: «إن الهجوم وقع يوم الأحد في قرية نائية تبعد قرابة 55 كيلومتراً، وبالقرب من الحدود مع النيجر». وأضاف عبر الهاتف: «جاء المهاجمون وفتحوا النار على الناس. وفقاً لمعلوماتنا، سقط 14 قتيلاً، جميعهم مدنيون، وتم إحراق شاحنة وثلاث عربات أخرى».

وقالت ميليشيا جاتيا، وهي من الطوارق في بيان: «إن المهاجمين ينتمون إلى عصابة إجرامية تنشط على حدود النيجر، واستهدفت المدنيين الطوارق في قرية إنجاجالاني.