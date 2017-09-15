ريتشياردو يغرد في حلبة «الشوارع» مرتين

سنغافورة (رويترز)

ظهر الأسترالي دانييل ريتشياردو بشكل رائع تحت الأضواء الكاشفة وتفوق على زميله ماكس فرستابن، ليتألق ريد بول في اليوم الأول لتجارب سباق جائزة سنغافورة الكبرى فوق حلبة «الشوارع» ضمن بطولة العالم فورمولا- 1 للسيارات، ليزداد الطريق إلى الجولة الأخيرة بأبوظبي.

وريتشياردو، الذي كان الأسرع أيضا في جولة التجارب الحرة الأولى أمس والتي استغرقت 90 دقيقة مسجلاً أسرع زمن للفة، أنهى اليوم بزمن أسرع مسجلاً دقيقة واحدة و40.852 ثانية.

وتفوق ريتشياردو بفارق 0.556 ثانية عن أفضل لفة لفرستابن.

وتفوق ريتشياردو على جميع منافسيه، في جولة التجارب الحرة الأولى بزمن بلغ دقيقة واحدة و42.489 ثانية، وهو رقم قياسي جديد على الحلبة، وتفوق في نهاية الجولة بفارق 0.109 ثانية، على الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري، «الثاني».