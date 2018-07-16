جنرال أميركي: واشنطن مستعدة لمفاوضات مباشرة مع «طالبان»

قندهار(رويترز)

قال الجنرال جون نيكولسون، أكبر قائد عسكري أميركي في أفغانستان، أمس: «إن الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة في مفاوضات مباشرة مع حركة طالبان، في مسعى لإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاماً في أفغانستان». وتأتي التعليقات بعد جهود دبلوماسية متزايدة سعياً لإجراء محادثات بعد مشاهد لم يسبق لها مثيل لمقاتلين غير مسلحين من طالبان يسيرون مع قوات الأمن بشوارع كابول ومدن أخرى أثناء وقف مفاجئ لإطلاق النار الشهر الماضي. وقال نيكولسون. قائد عملية الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي: «إن الولايات المتحدة تدرك بأن لها دوراً رئيساً».

وقال: «وزير خارجيتنا السيد (مايك) بومبيو قال إننا، الولايات المتحدة، مستعدون لإجراء محادثات مع طالبان وبحث دور القوات الدولية». وأضاف: «نأمل أن يدركوا ذلك، وأن يساهم في دفع عملية السلام قدماً». وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرت الدبلوماسيين بالعمل من أجل محادثات مباشرة مع طالبان في محاولة لإطلاق المفاوضات. وقال سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في قطر: «إنه لا يزال بانتظار تأكيد لكنه رحب بالمؤشرات على النهج الجديد».

وأضاف: «هذا ما كنا نريده ونترقبه، أن نجلس مع الولايات المتحدة مباشرة ونبحث انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان». وأضاف: «إنه يتوقع كخطوة أولى رفع اسم زعماء طالبان من قائمة سوداء للأمم المتحدة كي يتمكنوا من السفر». وقال أيضاً: «إن مسألة القوات الدولية في أفغانستان ستكون قضية رئيسة، وإن طالبان ستكون مستعدة لبحث المخاوف الأميركية».