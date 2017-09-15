الشراعية المحلية 43 قدماً تدشن الموسم البحري

دبي (الاتحاد)

يدشن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الثانية تماماً من ظهر اليوم نشاطه في الموسم الرياضي البحري الجديد بإقامة سباق الجولة الأولى لبطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً على مياه الخليج العربي، بمشاركة قياسية وصلت إلى 103 محامل.

ورحب محمد عبدالله حارب، عضو مجلس إدارة النادي بالمشاركين من نواخذة وملاك وبحارة في أولى جولات البطولة ناقلاً للجميع تحيات وتمنيات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي بالنجاح والتوفيق في تقديم موسم متميز.

وأشاد حارب بمستوى المشاركة القياسي، ما يجعل فرصة نجاح السباق كبيرة ومتميزة هذه المرة، ويعكس مدي اهتمام المجتمع المحلي بالفعاليات التراثية.

من جانبه، قال هزيم محمد القمزي مشرف عام السباق، إن كافة التحضيرات أكلمت من خلال التنسيق المباشر مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، ودعا القمزي كل النواخذة والبحارة المشاركين في السباق ضرورة الالتزام التام بالتعليمات والشروط والجدول الزمني في الوصول مبكرا إلى نقطة التجمع، ومن ثم الوقوف بالصورة الصحيحة بين عوامات خط البداية ومساعدة اللجنة المنظمة في إخراج السباق في أبهى صورة حتى يكون ذلك مؤشراً للوصول إلى موسم ناجح ومتميز.