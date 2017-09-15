47 خيلاً في مزاد خيول السباقات بدبي

محمد حسن (دبي)

تنظم هيئة الإمارات لسباق الخيل في السابعة من مساء اليوم مزاد «السباقات في دبي»، بحلبة التسريج بمضمار ميدان، برعاية البسطي إيكوويرلد، بمشاركة 47 خيلاً.

وتتراوح أعمار الخيول المعروضة من 3 إلى 4 أعوام، وتتدرج تصنيفاتها من خيول غير مصنفة إلى أخرى يبدأ تصنيفها من 71 حتى 93 رطلاً، والخيول المدرجة تنتسب لفحول عالمية مرموقة من مختلف أرجاء العالم.

وتشترط الهيئة، الجهة المنظمة للمزاد عدم تصدير الخيول المباعة حتى نهاية موسم سباقات 2108 - 2109، كما أعلنت أيضاً عدداً من الشروط الأخرى المنظمة للمزاد.

يشار إلى أن فريق جودلفين يخصص في كل عام مجموعة من الخيول المهجنة الأصيلة لبيعها في أكبر المزادات حول العالم، وحققت الخيول المبيعة في تلك المزادات انتصارات رائعة في السباقات المحلية.

ويهدف المزاد لإثراء قاعدة الخيول المهجنة في الدولة بخامات جيدة وواعدة، واستقطاب مزيد من الملاك بما يضمن التنوع ويعلي مستوى التنافسية في السباقات، وعرض خيول في بيئة السباقات وخالية من الموانع وليست بحاجة لشحن جوي أو تسفير بري، وجاهزة للسباقات.