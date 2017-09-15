المرزوقي بطل استعراض «الفلاي بورد»

أبوظبي (الاتحاد)

توج مانع حبيب المرزوقي بلقب الجولة الأولى لبطولة استعراض «الفلاي بورد» والتي أقيمت أمس على كاسر الأمواج في أبوظبي، برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي.

وحل ثانياً عبود ناصر العدوي، وجاء ثالثاً حشر محمد سعيد، وشهد السباق مشاركة عشرة متسابقين من البداية، حيث تعادل في النهاية كل من مانع وعبود، لتقوم اللجنة المنظمة بإعطاء كل واحد دقيقة لإثبات أفضليته، حيث تفوق مانع في التصفية النهائية ليتوج باللقب.

وتوج الفائزين سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وناصر الظاهري مشرف عام السباق، وتوجه سالم الرميثي بالتهنئة إلى الفائزين أصحاب المراكز الأولى والمشاركين، وأكد أن حضور ومشاركة المتسابقين ساهم وبشكل كبير في نجاح أول بطولة تقام لهذه الفئة.