  • السبت 25 ذي الحجة 1438هـ - 16 سبتمبر 2017م

المرزوقي بطل استعراض «الفلاي بورد»
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 16 سبتمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

 

توج مانع حبيب المرزوقي بلقب الجولة الأولى لبطولة استعراض «الفلاي بورد» والتي أقيمت أمس على كاسر الأمواج في أبوظبي، برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي.

وحل ثانياً عبود ناصر العدوي، وجاء ثالثاً حشر محمد سعيد، وشهد السباق مشاركة عشرة متسابقين من البداية، حيث تعادل في النهاية كل من مانع وعبود، لتقوم اللجنة المنظمة بإعطاء كل واحد دقيقة لإثبات أفضليته، حيث تفوق مانع في التصفية النهائية ليتوج باللقب.

وتوج الفائزين سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وناصر الظاهري مشرف عام السباق، وتوجه سالم الرميثي بالتهنئة إلى الفائزين أصحاب المراكز الأولى والمشاركين، وأكد أن حضور ومشاركة المتسابقين ساهم وبشكل كبير في نجاح أول بطولة تقام لهذه الفئة.

وأضاف: مشاركة عشرة متسابقين في أول بطولة رقم جيد يعكس الرغبة الكبيرة لدى الشباب في وجود بطولة تلبي احتياجاتهم وتعطيهم الفرصة لممارسة هذه الرياضة وإفراغ طاقاتهم من خلالها، وقد لمسنا لدى كل المشاركين الارتياح الكبير لظهور البطولة، وواثقون بأن عدد المشاركين سيزيد في النسخة المقبلة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 