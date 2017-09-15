أحداث «سوبر اليد» على طاولة «المسابقات»

رضا سليم (دبي)

تعقد لجنة المسابقات باتحاد اليد، خلال الساعات المقبلة، اجتماعاً طارئاً للاطلاع على تقرير طاقم التحكيم الذي أدار مباراة كأس سوبر الرجال، والتي فاز بها الشارقة بعد انسحاب فريق شباب الأهلي- دبي، وأقيمت مساء أمس الأول بصالة نادي الوصل، ليهدي الشارقة الخاسر بفارق هدف، الكأس على طبق من ذهب، ليحتفل الشرقاوي بأول بطولة سوبر في مشوارهم، ويتأهل الفريق لمواجهة الفائز من النجمة والأهلي البحرينيين في السوبر الإماراتي البحريني في المنامة يوم 6 أكتوبر المقبل.

لم يكن احتجاج شباب الأهلي- دبي على صحة قرار الحكم محمد ناصر من عدمه نظراً لأن القرار صحيح بطرد مرزوق أحمد الذي عطل اللعب وحصول المنافس على رمية جزائية، ولكن الاعتراض كان على أن المباراة انتهت قبل أن تصل الكرة إلى دائرة المنتصف.

وعقب المباراة، عقد الطاقم التحكيمي اجتماعاً بحضور عبدالله الكعبي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، بالإضافة إلى محمد نادر مراقب المباراة والحكام وياسر سليم سكرتير لجنة الحكام، وتم كتابة تقرير بانسحاب شباب الأهلي- دبي ورفعه إلى لجنة المسابقات، حيث تنص اللائحة في هذه الحالة على فرض غرامة مالية كبيرة ونقل مباريات للفريق، ومعاقبة من أشار للفريق بالخروج من الملعب.

وأكد داود مليح رئيس لجنة المسابقات أن العقوبة التي ستصدر ضد شباب الأهلي- دبي ستكون خلال الاجتماع الطارئ للجنة الذي سيناقش التقرير ثم يصدر العقوبة، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تهاون ولن نجتهد، بل هناك لائحة تطبق على أي فريق ينسحب ونساند التحكيم في كل القرارات، ولن نقبل أن يهدم فريق كل جهود الاتحاد من أجل تطوير اللعبة.