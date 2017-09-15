الحمادي: ننتظر الحدث منذ 5 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

قال يحيى الحمادي، لاعب منتخبنا للجو جيتسو في وزن 110 كجم أن 16 لاعباً يشاركون في وزنه بالدورة، مشيراً إلى أن نزالات قوية تنتظره في هذا التحدي الكبير، وأنه جاهز للبطولة، ويمتلك معنويات عالية وطموحاً كبيراً في تحقيق الفوز بالذهب، سواء في وزنه، أو في الوزن المفتوح.

وأضاف: بذلنا جهداً كبيراً في المعسكر الخارجي بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، ونستعد من أجل هذه الدورة منذ أكثر من 5 أشهر، مشيرا إلى أن ألعاب الصالات الآسيوية من أهم التحديات في الموسم الحالي، وهدفنا هو الحصول على الذهب حتى نرفع علم الدولة، ويعزف السلام الوطني.

وتابع: من الأمور التي تجعل المنافسة صعبة أننا كلاعبين في آسيا أصبحنا نعرف بعضنا من كثرة المواجهات في البطولات المختلفة، وبالتالي فإن معظمنا أصبح كتاباً مفتوحاً أمام الآخرين، وهذا يتطلب المزيد من الجهد في التدريبات لتنويع أساليب اللعب، وتحقيق المفاجأة للمنافس في كل مرة، لأنك إن لم تفاجئ الآخرين فسوف تتعرض للمفاجأة.

وأوضح «أخطر اللاعبين الذين من أتوقع مواجهتهم في وزني أو في الوزن المفتوح الإيراني حسن زاده الذي فزت عليه في نهائي بطولة آسيا العام الماضي في وزن 110 كجم، فهو من أخطر وأقوى المنافسين، مشيرا إلى أن هناك منافسين آخرين أيضا، مثل الباكستاني علي حامد، والتركماني تيجينو ميرجين، والباكستاني العملاق أحمد بوت الذي تأهل إلى نهائي دورة الألعاب الشاطئية في بوكيت 2014 كلهم لديهم حظوظ في التأهل للأدوار النهائية.

وتحدث الحمادي عن اللاعب الصاعد مبارك عمرو ومشاركته في نفس الوزن، وقال: مبارك من اللاعبين المهمين والأقوياء، وحظوظه كبيرة في تقديم الجديد، والتحدي كبير بالنسبة له ولي ولنا جميعا، وثقتي فيه هائلة في حصد ميدالية خاصة إنه كان متميزاً للغاية في المعسكر الخارجي، ووصل إلى مستوى مميز في الحركات الفنية والقدرة على التحمل.