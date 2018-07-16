قمة ترامب وبوتين تنهي توتر العلاقات الأميركية الروسية

هلسنكي (وكالات)

وضع الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، حداً لتوتر دام لسنوات طوال بين بلديهما، أمس في العاصمة الفلندنية هلسنكي، بعد مباحثات تاريخية تناولت الحديث عن جهود مكافحة الإرهاب والأزمة السورية والتنسيق الأميركي- الروسي المشترك في مجال الأعمال وقطاعات أخرى عدة.

وفي المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترامب، في ختام قمة هلسنكي التاريخية بين البلدين، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، دولتان عظميان ونوويتان، معبراً عن أمله في بناء علاقات استثنائية بين واشنطن وموسكو.

وهنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نظيره الروسي، بنجاح تنظيم فعاليات كأس العالم 2018 في روسيا. وأوضح ترامب أنه لم يقل إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدو بل «منافس»، وتابع: «قلت إنه منافس جيد، وهو منافس جيد.. وهذا ثناء مني عليه».

وأضاف «ترامب»، أن المنافسة التي يقصدها هي المنافسة في مجال الغاز والنفط، موضحاً أن أميركا لديها موارد الآن لم تكن موجودة في السابق، الأمر الذي يجعلنا الأكبر في هذا المجال. وتابع: «أعتقد أننا سنتنافس في حقل الأنابيب.. أميركا الآن في طريقها إلى أن تكون الأكبر في مجال الغاز والنفط.. وسننافس بقوة، وأتمنى لهم حظاً سعيداً». واستطرد قائلا: «إن الحوار بين البلدين سيستمر»، موجهاً الشكر لبوتين على وجوده في المحادثات وقمة هلسنكي. ونوه ترامب، إلى أن الانتشار النووي خطر يواجه البشرية كلها، مضيفاً: «تحدثنا عن التطرف والإرهاب، وضرورة الحفاظ على الحوار الدائم بين مؤسساتنا الأمنية، تحدثنا مع روسيا عما كان سيحدث في سانت بطرسبرج من عمل إرهابي والتعاون الأميركي، واستطاع الروس أن يجدوا الإرهابيين، وسعدت بمكالمة الرئيس بوتين بعدها».