«القوى» من أفران إلى تحدي تركمانستان

وليد فاروق (دبي)

وصلت بعثة منتخب ألعاب القوى إلى عشق أباد، أمس، للمشاركة في الدورة، وتضم البعثة يوسف سرواش إدارياً، والخبير الأولمبي سعيد عويطة مدرباً، ويونس محمد معالجاً، واللاعبين سعيد الزعابي ومعيوف حسن وعلياء محمد سعيد.

وكان منتخبنا قد اختتم تحضيراته في معسكره الخارجي الذي أقيم، حيث يشارك في الدورة بمنتخب السرعات المتوسطة.

وعاد منتخبنا من أفران، لينضم إلى وفد الدولة المشاركة في الدورة للسفر إلى طشقند، ويضم وفد ألعاب القوى سعيد عويطة مديراً فنياً، ويوسف الهيري معالجاً، ويوسف سرواش إدارياً، إضافة إلى اللاعبين الثلاثة الذين يخوضون المنافسات بداية من السبت المقبل، وحتى العودة 21 سبتمبر.

وكشف المستشار أحمد الكمالي، رئيس الاتحاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أن مشاركة منتخبنا في هذه الدورة تغلفها طموحات كبيرة في تحقيق نتائج متميزة وحصد ميداليات متوقعة.