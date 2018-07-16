نواب أميركيون بارزون ينددون بترامب

واشنطن (وكالات)

اعتبر السناتور الجمهوري جون ماكين أن المؤتمر الصحفي المشترك بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين الاثنين في هلسنكي «كان احد اسوأ لحظات تاريخ الرئاسة الأميركية». وقال هذا السناتور الذي يحظى باحترام كبير في الولايات المتحدة «إنه الاداء الاكثر عيبا لرئيس اميركي» مضيفا «من الواضح ان قمة هلسنكي كانت خطأ مأساويا». وقال ماكين عن ترامب الجمهوري أيضا «لم يتقاعس الرئيس ترامب فحسب عن قول الحقيقة عن خصم ولكن رئيسنا الذي يتحدث باسم أميركا للعالم تقاعس. من جانبه دعا زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الاميركي بول راين ترامب الى ان «يدرك أن روسيا ليست حليفتنا»، وذلك ردا على ما قاله ترامب خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع فلاديمير بوتين في هلسنكي. وقال راين في بيان «لا يمكن المساواة اخلاقيا بين الولايات المتحدة وروسيا التي تبقى معادية لمثلنا وقيمنا الاساسية». وقال راين «لا شك أن روسيا تدخلت في انتخاباتنا وتواصل سعيها لاضعاف الديمقراطية هنا وفي العالم أجمع». واعتبر راين، النائب عن ولاية ويسكونسن، ان «جهود الولايات المتحدة يجب ان تتركز على تحميل روسيا المسؤولية ووضع حد لهجماتها المشينة ضد الديمقراطية». من جهته اعتبر السناتور بوب كوركر ان بوتين خرج «منتصرا الى حد بعيد» من هذا اللقاء مع ترامب. وقال السناتور الجمهوري المعارض لترامب «على الارجح انه الآن يتذوق الكافيار».

وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام على تويتر بعد المؤتمر الصحفي المشترك بين ترامب وبوتين في هلسنكي «فوت الرئيس ترامب فرصة ليحمل روسيا بوضوح مسؤولية تدخلها في انتخابات 2016 وتوجيه تحذير حازم بشأن الانتخابات المقبلة». وأضاف «سترى روسيا في رد ترامب علامة ضعف». كما قال جيف فلايك وهو سناتور جمهوري آخر معروف بانتقاداته المتكررة لترامب إن تصريحات الاخير «عار». وكتب في تغريدة «لم أكن اتصور ابدا ان يأتي يوم وأرى فيه رئيسنا الأميركي يقف الى جانب الرئيس الروسي، ويحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن الاعتداء الروسي». كما دان عدد من النواب الديموقراطيين مواقف الرئيس الاميركي. وقالت زعيمة المعارضة الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي «كانت لدونالد ترامب فرصة لمواجهة بوتين. اليوم بعد أقل من 72 ساعة على توجيه وزارة العدل التهمة الى 12 مسؤولا روسيا جديدا بالتدخل في انتخابات عام 2016، يحمل... البلدين المسؤولية». وقال النائب الديمقراطي جيمي غوميز «يستمر ترامب في بيع الولايات المتحدة لبوتين وروسيا. عدم الدفاع عن الولايات المتحدة اقرب الى الخيانة». ورأى جون برنان المدير السابق لسي آي ايه بين عامي 2013 و2017 ان «اداء» ترامب في هلسنكي «ليس اقل من عمل خيانة». وغرد «لم تكن تصريحات ترامب حمقاء فحسب، بل بدا ألعوبة بأيدي بوتين» وتساءل «اين انتم ايها الوطنيون الجمهوريون؟».