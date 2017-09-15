الجو جيتسو يدخل الأجواء بإجراءات الوزن

أمين الدوبلي (أبوظبي)

وصلت أمس إلى عشق آباد بعثة منتخب الجو جيتسو، برئاسة يوسف البلوشي مدير الإدارة الفنية باتحاد اللعبة، وضمت قائمة منتخب الرجال فيصل الكتبي، ويحيي الحمادي، وزايد الكعبي، ومبارك بشر أهلي، وسعود الحمادي، وخلفان بالهول، ومحمد القبيسي، وسالم السويدي، وإبراهيم الحوسني، وطالب الكربي، وزايد المنصوري، وسعيد المزروعي، وعبيد النعيمي، فيما ضمت قائمة منتخب السيدات وديمة اليافعي، وريم عبد الله، وحصة الشامسي، وبشاير المطروشي، وسلوى آل علي، وموزة الشامسي، ومهرة الهنائي.

يتضمن برنامج المنتخب الانتهاء من إجراءات الوزن التي تبدأ في الثانية عشرة صباح اليوم بالقرية الأولمبي، ومن ثم حصة تدريبية في المساء، وحصة أخرى في صباح الغد، قبل المشاركة في حفل الافتتاح الرسمي للدورة مساء بعد غد، والدخول في المنافسات الاثنين لكل الأوزان، والثلاثاء للوزن المفتوح الذي سيشارك فيه من الإمارات لاعبان فقط، هما فيصل الكتبي، ويحيي الحمادي.

وأكد يوسف البلوشي أن المنتخب في أفضل حالاته، ومعنويات اللاعبين واللاعبات مرتفعة، مشيرا إلى أن الهدف واضح، وهو صعود منصات التتويج، وحصد الميداليات التي تضع الإمارات في مركز مميز بجدول الترتيب العام للدورة.

وأوضح «اللاعبون عازمون على تحدي كل أبطال القارة، والتأكيد على صدارة الإمارات لآسيا في هذه اللعبة التي قطعنا فيها شوطاً طويلاً على المستويين القاري والعالمي في فترة زمنية وجيزة بفضل الدعم الكبير الذي تلقاه من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والاستراتيجية المحترفة التي يطبقها الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الهاشمي».