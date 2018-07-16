المؤبد لـ4 مدانين بالإرهاب و15 عاماً لـ3 وتبرئة 5

القاهرة (وكالات)

قضت محكمة عسكرية مصرية أمس الاثنين بمعاقبة أربعة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة خمسة آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية العقاب الثوري بحلوان». وعاقبت المحكمة العسكرية في القاهرة بالسجن 15 سنة لثلاثة متهمين، 10 سنوات لمتهم في نفس القضية، كما قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات للمتهم الخامس، وانقضاء الدعوى للقيادي في جماعة (الإخوان) الإرهابية محمد كمال ومتهم آخر لوفاتهما. وقضت المحكمة بعدم اختصاص نظر الدعوى لـ20 متهماً وإحالتهم للجنايات العادية. ويواجه المتهمون تهم «الانضمام لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، واستهداف قوات الأمن، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بحي حلوان، وتفجيرات ماكينات صرافة البنك الأهلي، واغتيال مرشد أمني».