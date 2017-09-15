علم الإمارات يرتفع في «آسيويـة الصالات» اليوم

أحمد جمال الدين (عشق أباد)

يرفع اليوم علم الإمارات وبعض الدول المشاركة في فعاليات الدورة الآسيوية الخامسة للألعاب داخل الصالات على مقر سارية القرية الرياضية، حيث وزعت اللجنة المنظمة برنامج الاحتفاء بالدول على 4 أيام، ويصاحب المراسم فقرات استعراضية وتراثية وثقافية على المسرح المخصص للاحتفال بالوفود.

وتشارك الإمارات في الدورة بـ68 لاعباً ولاعبة، يتنافسون في 7 رياضات، هي كرة قدم الصالات، والجو جيتسو، وألعاب القوى، والدراجات، والبولينج، والشطرنج، والبلياردو والسنوكر.

وتتواصل الجهود في مقر القرية الرياضية الضخمة التي تضم 200 مبنى، حيث تم تدشين خدمة القطار للرياضيين للذهاب إلى مواقع التدريب والمنافسات، بالإضافة إلى وجود حافلات متعددة الحجم على مدار الساعة لنقل الإعلاميين إلى المنشآت الرياضية، مما يسهل مهمة الجميع في التنقل والحركة لنظر لاتساع مساحة القرية التي شهدت وجوداً أمنيا مكثفاً على جميع مداخلها ومخارجها.

من جانب آخر، يدشن منتخبنا لكرة قدم الصالات في السادسة مساء اليوم مشاركتنا في الدورة بمواجهة منتخب جزر المالديف، واختتم منتخبنا أمس تحضيراته لخوض هذه المباراة، ويلعب المنتخب ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات مصنفة ضمن أفضل الفرق سواء على الصعيد العالمي أو القاري، وهي أوزبكستان، والصين، وأفغانستان.