عماد محمود مدرباً لسلة «السماوي»

علي معالي (دبي)
تعاقد نادي بني ياس مع المدرب المصري عماد محمود لقيادة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي بديلاً للعراقي أحمد فاضل الذي تقدم باستقالته لظروف خاصة به، وينتظر النادي وصول المدرب الجديد لتولي المهمة، ويعتبر عماد محمود والملقب بـ«العمدة الرايق» واحدة من مواهب السلة المصرية عندما كان لاعباً بنادي الاتحاد السكندري والمنتخب ومن المميزين في مركز الارتكاز، وسبق له التدريب في ليبيا بقيادة ناديي أهلي بني غازي والنصر كما درب في السعودية ناديي أحد والفتح وفي مصر نادي الاتحاد وسبورتنج وسموحة، وقاد منتخب بلاده للناشئين.
وكان بني ياس قد بدأ الإعداد مع المدرب أحمد فاضل بعد الاستقطابات الجيدة لصفوف السماوي من لاعبين من الشباب الذي اندمج في الكيان الجديد شباب الأهلي- دبي.
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قال: طموحات السماوي مع هذه التغييرات الجديدة تختلف كثيراً هذا الموسم حيث يعد انضمام هذه المجموعة من اللاعبين إلى صفوف الفريق مكسباً كبيراً يضاف إلى مجموعة اللاعبين الموجودين بالنادي، مشيراً إلى أن هناك دعماً كبيراً نلقاه من إدارة شركة الألعاب الأخرى بالنادي برئاسة محمد غانم المنصوري وجميع أعضاء المجلس، وهو ما يدفعنا إلى التفاؤل بالفترة المقبلة.
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وتابع: مع وصول عماد الدين محمود سيتم التطرق إلى إمكانية إقامة معسكر خارجي بعد بحث الروزنامة الخاصة بالموسم في ظل التوقفات الموجودة في الجدول، ومن المنتظر أن يقوم النادي باستقطابات جديدة إلى صفوفه.
وأعلن الحارثي عن استعداد بني ياس للمشاركة في بطولة الأندية العربية وتمثيل السلة الإماراتية في هذا المحفل العربي المهم، والمقرر إقامته في المغرب خلال أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن النادي يسعى من خلال هذه البطولة في حال موافقة الاتحاد على طلب المشاركة إلى تقديم صورة جيدة عن سلة الإمارات.