عماد محمود مدرباً لسلة «السماوي»

علي معالي (دبي)

تعاقد نادي بني ياس مع المدرب المصري عماد محمود لقيادة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي بديلاً للعراقي أحمد فاضل الذي تقدم باستقالته لظروف خاصة به، وينتظر النادي وصول المدرب الجديد لتولي المهمة، ويعتبر عماد محمود والملقب بـ«العمدة الرايق» واحدة من مواهب السلة المصرية عندما كان لاعباً بنادي الاتحاد السكندري والمنتخب ومن المميزين في مركز الارتكاز، وسبق له التدريب في ليبيا بقيادة ناديي أهلي بني غازي والنصر كما درب في السعودية ناديي أحد والفتح وفي مصر نادي الاتحاد وسبورتنج وسموحة، وقاد منتخب بلاده للناشئين.

وكان بني ياس قد بدأ الإعداد مع المدرب أحمد فاضل بعد الاستقطابات الجيدة لصفوف السماوي من لاعبين من الشباب الذي اندمج في الكيان الجديد شباب الأهلي- دبي.

من جانبه، أكد ناجي الحارثي مدير الفريق أن النادي تعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد منهم طلال خميس وطلال مصبح ومطر الختان ومبارك حشيم وأحمد حيدر من نادي الشباب إضافة إلى حسين عبدالحميد.

قال: طموحات السماوي مع هذه التغييرات الجديدة تختلف كثيراً هذا الموسم حيث يعد انضمام هذه المجموعة من اللاعبين إلى صفوف الفريق مكسباً كبيراً يضاف إلى مجموعة اللاعبين الموجودين بالنادي، مشيراً إلى أن هناك دعماً كبيراً نلقاه من إدارة شركة الألعاب الأخرى بالنادي برئاسة محمد غانم المنصوري وجميع أعضاء المجلس، وهو ما يدفعنا إلى التفاؤل بالفترة المقبلة.

وأضاف: الفريق في تدريبات مستمرة بقيادة المدرب أحمد فاضل لحين وصول المدرب عماد محمود بمشاركة 16 لاعباً يؤدون المران بحماس كبير على أمل تحسين الصورة وتقديم موسم يليق باسم النادي.

وتابع: مع وصول عماد الدين محمود سيتم التطرق إلى إمكانية إقامة معسكر خارجي بعد بحث الروزنامة الخاصة بالموسم في ظل التوقفات الموجودة في الجدول، ومن المنتظر أن يقوم النادي باستقطابات جديدة إلى صفوفه.

وأعلن الحارثي عن استعداد بني ياس للمشاركة في بطولة الأندية العربية وتمثيل السلة الإماراتية في هذا المحفل العربي المهم، والمقرر إقامته في المغرب خلال أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن النادي يسعى من خلال هذه البطولة في حال موافقة الاتحاد على طلب المشاركة إلى تقديم صورة جيدة عن سلة الإمارات.