«الألعاب الإقليمية» تعود إلى أبوظبي بعد 10 سنوات

أسامة أحمد (دبي)

تعود الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أبوظبي بعد 10 سنوات والتي تستضيف النسخة الجديدة من 17 إلى 22 مارس المقبل بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة يمثلون 33 دولة والتي تحظى باهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث نظمت العاصمة دورة زايد الخير 2008.

وتعد الألعاب الإقليمية خطوة أولى قبل انطلاق الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص 2019 والتي تستضيفها أبوظبي كأول مدينة عربية وشرق أوسطية تجمع هذه التظاهرة العالمية التي تستقطب قرابة 7 آلاف رياضي من 170 دولة.

وتطلق اللجنة المنظمة للألعاب الإقليمية حملة المتطوعين في التاسعة من صباح الأربعاء المقبل بجامعة زايد بأبوظبي والتي تشمل التسجيل الخاص في برامج التطوع وخصوصا أن التطوع يعد أحد العوامل المهمة في إنجاح الحدث حيث يتسابق المتطوعون من أجل إبراز الوجه المشرق للدولة والعاصمة.

وأوضح ماجد العصيمي عضو اللجنة العليا لاستضافة أبوظبي الألعاب العالمية الصيفية 2019 المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية أن الألعاب الإقليمية 2018 محطة تجريبية مهمة قبل تنظيم «ألعاب أبوظبي 2019» وخصوصا أن الألعاب العالمية تعد أحد أبرز الأحداث العالمية لعام 2019.