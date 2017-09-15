الرحماني: محطة تدعم استمرار «الكلاسيكية»

دونكاستر (الاتحاد)

عبر فيصل الرحماني عن سعادته بعودة الديربي العربي البريطاني إلى المملكة المتحدة، مبيناً أن الحدث يعتبر استمراراً مميزاً لأهم السباقات الكلاسيكية الأعرق والأفخم في المضامير العالمية، موضحاً أن توجيهات واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تقودنا باستمرار لخطط حديثة واستراتيجيات تطويرية تسهم في دعم الحدث الغالي، وترسيخ مكانته في المضامير العالمية باعتباره أهم السباقات الكلاسيكية في العالم.

وقال: المشاركة القوية لنخبة الخيول تضفي للسباق الإثارة والتحدي والصراع على لقبه، مؤكداً أن السباق يحظى باهتمام إعلامي كبير، وبحضور جماهيري غفير لأهميته ومكانته التاريخية بين السباقات العالمية، لافتاً إلى أن الكأس الغالية تعد واحدة من أهم السباقات الكلاسيكية للخيول العربية الأصيلة من عمر 4 سنوات، وأضاف: اللجنة المشرفة حريصة على مواصلة، وتحقيق البصمات الإيجابية والنجاحات الكبيرة في كل المحطات.

وتقدم الرحماني بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لاهتمامه الكبير ودعمه السخي لسباقات الخيول العربية الأصيلة على الصعيد العالمي، مثمناً توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ودوره الريادي للحفاظ على مكانة الكأس الغالية في المضامير العالمية، لافتاً إلى أن متابعة سموه الدقيقة واهتمامه الكبير احدث علامة فارقة في مسيرة سباقات السلسلة نتيجة للمشاركة المميزة من نخبة الخيول العربية والحضور الجماهيري الغفير في كل جولة بجانب الترحيب والأصداء العالمية والإعلامية من كافة المهتمين بالخيل العربي الأصيل بعودة سباقات الكأس الغالية من جديد لمضامير أوروبا.

وأوضح «اللجنة المنظمة وبمتابعة رئيسها مطر اليبهوني تولي أهمية كبيرة لتحقيق النجاح والتميز في كل محطة والعمل على تنفيذ خطط حديثة واستراتيجيات تطويرية تسهم في دعم الحدث الغالي، وترسيخ مكانته في المضامير العالمية باعتباره اهم السباقات الكلاسيكية في العالم».

وأضاف: سباق المحطة الخامسة أوروبياً في مضمار دونكاستر بإنجلترا يحظى بأهمية كبيرة من ملاك الخيول والمدربين والفرسان المشاركين في السباق الذي من المتوقع أن يشهد منافسة شرسة على اللقب نتيجة لقوة الخيول المشاركة التي تعد من نخبة الخيول الفائزة بأغلب السباقات العالمية، في ختام سباقات الخيل العربي والمهجن البريطانية لفئة الجروب 1، وهو دليل كبير على مكانة الكأس الغالية.

وتابع: النسخة الـ 24 حملت الكثير من الخطوات الداعمة لأهدافها والمتمثلة في إعلاء الخيل العربي الأصيل عالمياً ودعم وتحفيز ملاك الخيل على الاهتمام والمشاركة في السباقات العالمية، مبينا أن هناك خططاً كبيرة لدعم مسيرة الكأس بالكثير من الخطوات التي تعزز ريادتها العالمية باعتبارها واحدة من أهم البطولات والسباقات العريقة والفخمة على مستوى العالم.

وقال: اللجنة المشرفة على تنظيم سباقات الكأس الغالية حريصة من خلال دعم مجلس أبوظبي الرياضي على تعزيز مسيرة النجاحات ومضاعفتها في سلسلة سباقات الكأس بكافة المضامير العالمية المعتمدة بأجندتها لهذا العام.

وتوجه الرحماني بالشكر لسفارة الدولة في المملكة المتحدة ودورها البناء في التنسيق والتعاون مع اللجنة المنظمة في تهيئة متطلبات النجاح للسباق، موضحا أن السباق سيشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً بجانب حضور أعضاء السلك الدبلوماسي العربي المعتمد في المملكة المتحدة ووسائل الإعلام العالمية.