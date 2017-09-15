الرحماني: محطة تدعم استمرار «الكلاسيكية»

دونكاستر (الاتحاد)
عبر فيصل الرحماني عن سعادته بعودة الديربي العربي البريطاني إلى المملكة المتحدة، مبيناً أن الحدث يعتبر استمراراً مميزاً لأهم السباقات الكلاسيكية الأعرق والأفخم في المضامير العالمية، موضحاً أن توجيهات واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تقودنا باستمرار لخطط حديثة واستراتيجيات تطويرية تسهم في دعم الحدث الغالي، وترسيخ مكانته في المضامير العالمية باعتباره أهم السباقات الكلاسيكية في العالم.
وقال: المشاركة القوية لنخبة الخيول تضفي للسباق الإثارة والتحدي والصراع على لقبه، مؤكداً أن السباق يحظى باهتمام إعلامي كبير، وبحضور جماهيري غفير لأهميته ومكانته التاريخية بين السباقات العالمية، لافتاً إلى أن الكأس الغالية تعد واحدة من أهم السباقات الكلاسيكية للخيول العربية الأصيلة من عمر 4 سنوات، وأضاف: اللجنة المشرفة حريصة على مواصلة، وتحقيق البصمات الإيجابية والنجاحات الكبيرة في كل المحطات.
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وأوضح «اللجنة المنظمة وبمتابعة رئيسها مطر اليبهوني تولي أهمية كبيرة لتحقيق النجاح والتميز في كل محطة والعمل على تنفيذ خطط حديثة واستراتيجيات تطويرية تسهم في دعم الحدث الغالي، وترسيخ مكانته في المضامير العالمية باعتباره اهم السباقات الكلاسيكية في العالم».
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وتابع: النسخة الـ 24 حملت الكثير من الخطوات الداعمة لأهدافها والمتمثلة في إعلاء الخيل العربي الأصيل عالمياً ودعم وتحفيز ملاك الخيل على الاهتمام والمشاركة في السباقات العالمية، مبينا أن هناك خططاً كبيرة لدعم مسيرة الكأس بالكثير من الخطوات التي تعزز ريادتها العالمية باعتبارها واحدة من أهم البطولات والسباقات العريقة والفخمة على مستوى العالم.
وقال: اللجنة المشرفة على تنظيم سباقات الكأس الغالية حريصة من خلال دعم مجلس أبوظبي الرياضي على تعزيز مسيرة النجاحات ومضاعفتها في سلسلة سباقات الكأس بكافة المضامير العالمية المعتمدة بأجندتها لهذا العام.
وتوجه الرحماني بالشكر لسفارة الدولة في المملكة المتحدة ودورها البناء في التنسيق والتعاون مع اللجنة المنظمة في تهيئة متطلبات النجاح للسباق، موضحا أن السباق سيشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً بجانب حضور أعضاء السلك الدبلوماسي العربي المعتمد في المملكة المتحدة ووسائل الإعلام العالمية.