غارة إسرائيلية على موقعين لـ «حماس» رداً على البالونات الحارقة

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي، وكالات (القدس المحتلة، رام الله، غزة)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، شن غارة جوية على موقعين لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على إطلاق بالونات تحمل مواد حارقة انطلقت فوق السياج الحدودي لحرق أراضٍ زراعية إسرائيلية. وأظهرت الضربات الإسرائيلية أنها كانت أكثر قساوة في ردها على مئات البالونات والطائرات الورقية التي تحمل مواد حارقة منذ بدء إطلاقها في أبريل الماضي. وقالت مصادر أمنية فلسطينية وسكان في غزة إن «الغارات استهدفت مواقع في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، ولم توقع إصابات». وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات «استهدفت منطقة قريبة من المكان الذي أطلقت منه بالونات تحمل مواد مشتعلة». وقال ايلي كوهين المتحدث باسم جهاز الإطفاء الإسرائيلي، إن «أربعة حرائق اندلعت داخل إسرائيل الاثنين جراء الطائرات الورقية والبالونات التي تحمل مواد حارقة». وأضاف «لقد انخفض عدد الحرائق اليوم بشكل ملحوظ، مقارنة بمعدل 24 حريقاً في اليوم تقريباً».

من جانب آخر، اقتحم عشرات المستوطنين اليهود بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، فيما دعت الجماعات اليهودية إلى تنظيم مسيرة ليلية بالقدس القديمة في ذكرى ما يسمى «خراب الهيكل»، تطوف حول أسوار البلدة القديمة بالقدس المحتلة. ومع نشر هذه الدعوات لمسيرة المستوطنين، وفرت شرطة الاحتلال الحماية لهم، بدءاً بدخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في ساحات الأقصى، وانتهاء بخروجهم من باب السلسلة. وذكر فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية الفلسطينية، أن 63 مستوطناً و18 عنصراً من مخابرات الاحتلال، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى على مجموعات عدة، وقاموا بجولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم، وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية في ساحات الحرم، في حين تجول عناصر المخابرات في صحن قبة الصخرة المشرفة وبقية المصليات.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية عند الأبواب، إضافة إلى منع دخول عشرات الرجال والنساء إلى المسجد منذ فترة طويلة. من جهتها، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، دعوات ما تسمى جمعية «نساء بالأخضر» الدينية اليمينية التي اعتادت في السنوات الأخيرة إطلاق مسيرة ليلية في ذكرى ما يسمى بـ«خراب الهيكل» تطوف حول أسوار البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المسيرة تأتي في إطار محاولات الاحتلال وعملياته المتواصلة لتهويد القدس الشرقية المحتلة وبلدتها القديمة. وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختصة، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو»، بسرعة التحرك للدفاع عن قراراتها الأممية ذات الصلة واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية الكفيلة بإجبار إسرائيل كقوة احتلال على الانصياع للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وإرادة السلام الدولية. وقالت إن «عدم محاسبة إسرائيل على ممارساتها العدوانية والاستفزازية، يشجعها على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، ويدفعها لمواصلة استفرادها بالقدس المحتلة ومقدساتها».